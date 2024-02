A decedat Kifa Fulop (Chifa Filip) din Poienile de sub Munte la venerabila vârstă de 104 ani, 3 luni si 6 zile.

„Kifa Fulop (Chifa Filip) a fost un pilon al acestei localități, un martor al istoriei sale, un om care a cunoscut și a trăit prin toate schimbările și provocările secolului XX și XXI până în prezent. A fost un om cu o viață bogată, plină de bucurii și tristeți, de victorii și înfrângeri, dar mai ales de o dragoste nemărginită pentru familie, prieteni și pentru această localitate. Am învățat de la el despre curajul de a face față greutăților vieții, despre demnitate și respect, despre compasiune și bunătate, despre importanța familiei și a comunității, despre valorile fundamentale care ne ghidează pașii.

Deși astăzi suntem triști, să ne amintim de KIFA FULOP cu zâmbetul pe buze și cu recunoștință pentru tot ce a făcut pentru noi. Să ne amintim de poveștile sale fascinante, de sfaturile sale înțelepte, de dragostea sa de viață. Să păstrăm vie memoria sa prin faptele noastre bune, prin respectul pentru cei din jur, prin implicarea activă în viața comunității. Fie ca sufletul lui să se odihnească în pace!”, este mesajul transmis de Alexa Chifa, primarul comunei Poienile de Sub Munte.