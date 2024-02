La cea de-a 74-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol principal a fost acordat actorului român Sebastian Stan pentru rolul său din producţia „A Different Man” (SUA), în regia lui Aaron Schimberg. Producţia „Dahomey”, în regia lui Mati Diop, a fost recompensată cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film.

Personajul interpretat de Stan este un actor din New York care trece printr-o procedură medicală drastică de schimbare a fizionomiei. Filmul a făcut parte din competiția oficială a festivalului.

Sebastian Stan, în vârstă de 41 de ani, s-a născut la Constanța și are dublă cetățenie – română și americană.

Trofeul obținut la Berlinale este primul premiu important obținut de actor în cariera sa.

Grigore Ciascai