Perioada în care bugetarii primesc vouchere de vacanță va fi prelungită până în 2025, tichetele vor fi acordate exclusiv electronic, iar cei care pleacă în extrasezon în stațiuni vor primi mai mulți bani, respectiv 2.080 de lei, față de 1.450 de lei, cât va rămâne valoarea voucherului pentru cei care vor să meargă oricând în perioada anului – relevă un proiect de ordonanță redactat la nivelul Guvernului.

Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, vor avea dreptul să acorde anual, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2025, vouchere de vacanță, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, sau vouchere de vacanță valabile pentru utilizarea în extrasezon, în cuantum de 2.080 lei, pentru un salariat, în funcție de opțiunea fiecăruia.

Prin „extrasezon” se înțelege perioada aprilie – mai și octombrie – noiembrie ale fiecărui an calendaristic.

Voucherele de vacanță vor fi emise doar pe suport electronic, iar angajații pot primi în cursul unui an calendaristic o singură categorie de vouchere de vacantă, în func­ție de opțiunea beneficiarului, exprimată până în data de 1 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor. Această opțiune nu poate fi schimbată în decursul anului.