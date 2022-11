Marți 22 noiembrie, la ora 17:00, iubitorii de artă sunt invitaţi la Galeria de Artă UAP din Baia Mare, la deschiderea expoziției și vernisajul artistului plastic Marcel Stanciu.

Expoziția va putea fi admirată pe simezele Galeriei de Artă până în 6 decembrie. Curatorul evenimentului va fi Laura Ghinea.

Marcel Stanciu s-a născut la Dealu Mare, Târgu Lăpuş, Maramureş, in anul 1964. In anul 1995 a absolvit Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca; iar in anul 1996 – Studii aprofundate – masterat, Academia de Arte Vizuale „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca. Este membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România, secţia Sculptură.