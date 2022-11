În 24 noiembrie, de la ora 11:00, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, va găzdui expoziția organizată în memoria celui care a fost Cornel Sitar.

„Avem placerea de a va invita sa participati la expozitia organizata in memoria tatalui meu, Cornel Sitar, de catre Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș in parteneriat cu Consiliul Judeţean Maramureş.

Vernisajul expozitiei va avea loc in data de 24 noiembrie, ora 11.00 la Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara Maramures.” – se arată în informarea conf.univ.dr. Pop Sitar Corina