De când a terminat cu starea de urgență, Marcel Vela n-are stare și-l chinuie arta de a scrie. Sâmbătă, îmbrăcat precum Tom Cruise, a descins în zonele afectate de inundații.

De unde a scris un mesaj pentru care l-ar invidia și ministrul Culturii. Bine, Bogdan Gheorghiu ar invidia pe oricine ar fi capabil să scrie și o compunere de școală.

„Dragi prieteni,

O vorbă din popor spune că natura oferă mereu omului tot ceea ce are nevoie.

Tot ea ne dăruiește cele mai frumoase momente pentru că, însăși natura reprezintă viață.

De data aceasta nu ne-a mai arătat calm și liniște, ci am fost martori la cealaltă față a sa, care s-a dezlănțuit și a acționat ca o mare forță, una distructivă.

Zilele acestea ne-au făcut să realizăm încă o dată cât suntem de mici în fața măreției sale.

Ieri am fost prezent în zonele cele mai afectate de inundații și am văzut cu sufletul strâns un adevărat dezastru în județele Caraș-Severin și Timiș.

Am vrut să mă asigur că s-au luat toate măsurile pentru a proteja oamenii greu încercați, să văd cum se intervine și să analizăm situația pentru a le veni în sprijin.

Recunosc că este o mare provocare faptul că, pe lângă greutățile provocate de noul coronavirus, ne confruntăm și cu aceste inundaţii care au făcut foarte mult rău în multe județe din țară.

Acum două zile riscam să avem victime pentru că au rămas izolate din cauza inundațiilor nu mai puțin de 20 de persoane, din care 12 copii, dar am reușit să îi salvăm pe toți.

Aceștia au fost salvați cu ajutorul unui elicopter privat, aflat întâmplător în zona sinistrată, după ce un cartier al orașului Oțelu Roșu a fost inundat de apele râului Bistra.

Mulțumesc, Romeo Dunca pentru că ai fost acolo și nu ai ezitat să sari în ajutor, mulțumesc colegilor mei și, nu în ultimul rând, le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul pentru a depăși aceste momente.

Ce dovadă de solidaritate poate fi mai grăitoare decât aceea că oamenii se ajută atunci când au mai mare nevoie și arată că își iubesc aproapele, indiferent de riscuri și consecințe.

Nu contează cine ești, atât timp cât dovedești că ești om între oameni, că ești aproape de semeni atunci când le este greu.

Fiecare secundă contează atunci când este vorba despre salvarea unei vieți, ea putând face diferența între viață și moarte, obiectivul principal pe care l-am ordonat fiind salvarea compatrioților.

Din fericire, s-a oprit ploaia acum, însă aceste fotografii încă trezesc amintiri negre atât mie, dar mai ales celor care au trăit momente extrem de dificile.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, care acționează și prin noi, oamenii, prin solidaritate și implicare vom reuși să trecem cu bine și prin această încercare.

Dumnezeu să binecuvânteze România!”-Marcel Vela, ministru de Interne.