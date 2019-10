Adi Sână și Anca Serea, soția lui caută bonă pentru cei 6 copii ai lor. Lista de cerințe pentru eventualul candidat este una destul de lungă, dar cei doi părințiștiu exact ce-și doresc.

”Desi ador meseria de mama, iata ca sunt momente in care am cu adevarat nevoie de sustinere din partea unei persoane din exterior. Cautam o bona care sa stea cu familia noastra in fiecare zi, in special in weekend.

Cei care ma cunosc stiu ca nu imi place sa ma plang, dar vin momente in care efectiv sunt coplesita. Este intr-adevar minunat sa ai in viata sase mici minuni, insa nu neg faptul ca nu este deloc usor. Chiar daca familia mea imi este alaturi si ma sustine neconditionat, am ajuns la concluzia ca ne este necesara inca o mana de ajutor, respectiv din partea unei doamne care sa stea cu cei mici. Chiar daca principala calitate pe care o urmarim este de a iubi foarte mult copiii si de a-i face placere sa lucreze cu ei, ne dorim si urmatoarele:

– Sa fie jucausa – atunci cand ai in preajma copii, este de la sine inteles ca trebuie sa poti crea jocuri, activitati si diverse lucruri cu care sa le captezi atentia. Nu este o solutie pentru nimeni timpul petrecut in fata televizorului.

– Sa fie o persoana activa – copiii au mult mai mult energie comparativ cu adultii, prin urmare si doamna care ne va ajuta trebuie sa fie sprintena pentru a tine pasul cu ei

– Sa fie responsabila – este o calitate de baza cred, pentru ca copiii nostri sunt cele mai de pret comori si ne dorim sa ii stim lasati pe maini sigure”, spune Anca Serea.

