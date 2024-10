Incredibila lupta pe care Vasile Vlașin o da în a introduce sub imperiul legii obligativitatea învățării din școală si pana la moarte a elementelor esențiale de prim-ajutor, le-am putut observa si la evenimentele organizate in judetul Maramureș. Borșa, Sighetu Marmației si Baia Mare au fost comunitățile unde foarte mulți cetățeni au participat activ la cursuri si au dorit sa afle despre defibrilatoarele montate in locurile publice aglomerate.

Vasile Vlasin dorește sa promoveze la nivel de lege tot ceea ce poate duce la salvarea de vieți omenești! Ca prim pas cursurile de prim-ajutor trebuie sa conștientizeze importanta cunoașterii elementelor primordiale când viața noastra este in pericol. Am putut observa nivelul informativ prezentat la cursuri, dar si partea practica: manechini speciali si o seama de tehnici de prim ajutor. De remarcat a fost si atentia cursanților. Acestoa s-au aratat extrem de interesați si receptivi chiar daca durata cursului depășește lejer cinci ore

Iata si cateva dintre mesajele emoționante primite după finalizarea cursurilor de prim-ajutor in cele trei orașe ale Maramureșului, Borsa, Sighetu Marmatiei si Baia Mare:

“Noi vă mulțumim! Felicitări pentru tot ceea ce faceți cu atât de mult profesionalism și dedicare!”

“Va mulțumim pentru timpul pe care ni l-ati acordat pentru a ne învața atâtea lucruri. Felicitări pentru ceea ce faceți și succes în continuare pentru a ajunge unde va doriți.”

“NOI vă mulțumim, stimate domn Vasile Vlașin! Vă mulțumim pentru muntele de forță interioară care sunteți …, pentru înțelepciunea pe care ne-o împărtășiți și pentru sprijinul și iubirea pe care le dăruiți semenilor. Dumnezeu să vă răsplătească înmiit toată strădania! Mă înclin!”

“Va mulțumim ca existați și răspândiți atât de multă informație vitala tuturor în mod gratuit . Multă putere și sănătate. Va apreciez enorm ! Va doresc succes și sper ca introducerea în scoli a acestor cursuri sa devina realitate cât mai curând posibil !”

La final trebuie spus ca aceasta munca titanică, pe durata ultimilor 9 ani se poate rezuma cu peste 1.650 de sesiuni de curs și peste 75.000 de persoane adulte instruite, dar și peste 40.000 de elevi care au participat la seminariile de prevenție… inclusiv Vasile Vlasin s-a arătat impresionat de modul in care au decurs lucrurile.”

„Aceste mesaje îmi dau puterea pentru a continua. Altfel m-aș fi prăbușit de mult, dacă nu aș fi înțeles că ceea ce fac este util altora…”

Radu TOLAS