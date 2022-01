Împovărați de griji și nevoi, singuri și cu pensii de câteva sute de lei, mai mulți bătrâni sunt copleșiți de facturile mari la utilități. În Baia Mare, vârstnicii apelează necontenit la telefoanele asociațiilor și cer ajutorul voluntarilor.

Cei mai sărmani trebuie să-și drămuiască banii pentru medicamente și hrană și se tem că nu vor putea face față costurilor la gaz și energie electrică.

Această bătrânică are 86 de ani și de mai bine de un an a rămas văduvă. Are doi nepoți, însă foarte rar îi trec pragul. Fără ajutorul oamenilor cu suflet mare, bunica nu ar reuși să răzbească.

”- Ce faceți, bunică? Cum sunteți? De ce ați avea nevoie?

– De ce se poate… mâncare”.

În urmă cu câteva zile a primit facturile mărite la utilități: numai la gaz are de plătit aproape 700 de lei.

Din pensia de 1.300 de lei, o să-i rămână mai puțin de jumătate ca să își cumpere medicamente și hrană. Împovărată de toate cheltuielie, biata femeie vrea să renunțe la televizor și la mașina de spălat.

Bătrână: ”Fac economie la curent că pot să fac, dar la gaz nu pot, că e foarte frig. Nu dau drumul la televizor, lumini mai puține, trebuie să mă descurc cu banii, cu facturile și mașina de spălat nu merge, mai spăl cu mâinile”.

Voluntarii unei asociații din Baia Mare o ajută pe biata femeie cu câte o masă caldă, fructe și legume săptămânal și, la nevoie, o duc la medic. Nu este singurul caz disperat.

Anamaria Petrean, reprezentant asociație ASSOC: ”Avem în evidență 30 de vârstnici care se plâng de facturile mari și de imposibilitatea de a le achita, la utilități, gaz, curent. Încercăm să-i ajutăm, însă și fondurile noastre sunt limitate, de aceea apelăm la bunătatea oamenilor cu suflet mare”.

În tot județul, spun membrii acestei asociații umanitare, sunt sute de bătrâni bolnavi și singuri, care au nevoie de ajutor să treacă peste iarnă.