Jocul de poker are o istorie cu înregistrări care datează încă din secolul al XVI-lea. Cuvântul german pentru jocurile de bluff era „Pochen” și erau populare în Germania. În cele din urmă, a evoluat într-o versiune franceză cunoscută sub numele de „Poque”, a fost adus în cele din urmă la New Orleans, unde a fost jucat pe bărcile fluviale care navigau pe Mississippi. În anii 1830, jocul a suferit schimbări semnificative care au dus la evoluția lui în ceea ce este cunoscut acum sub numele de poker. Există zeci de variații de poker și, deși câteva dintre ele au crescut în popularitate, în acest articol, vom trece prin multe dintre variantele de poker de top și, probabil, unele despre care nu ai auzit niciodată! În plus, îți ofer sfaturi despre jocuri cu care să începi, cum să clasifici variantele de poker în timp ce te bucuri de un bonus de bun venit .

Clasicul Texas Hold`em

Un clasic atemporal care servește drept punct de plecare excelent pentru jucătorii care abia încep să învețe jocul. Acestea sunt etapele pe care le parcurg împătimiții jocului. După ce evaluează cărțile primite, jucătorii fie plătesc pariul curent, ridică miza, fie renunță pentru a evita participarea în continuare la rundă. Obiectivul este de a crea cea mai bună mână posibilă de poker cu cinci cărți folosind cele șapte cărți pe care le ai la dispoziție. Există momente când doi sau mai mulți jucători încă în joc își dezvăluie cărțile (aceasta se numește confruntare), iar câștigătorul este determinat de cine are cea mai bună mână. Alteori, toți jucătorii, cu excepția unuia, vor renunța, iar jucătorul rămas va fi cel care va lua acasă potul. Anul 1970 a marcat începutul ascensiunii jocului către renumele câștigat. Jocul a crescut în popularitate, așa că regulile care guvernează modul în care poate fi jucat s-au adaptat de-a lungul timpului.

Poker Five-Card Draw

Această variantă specială de poker se bazează aproape în întregime pe cărțile care ți se oferă, dar există și un loc pentru strategie. Obiectivul acestui joc este de a aduna cea mai puternică mână de cinci cărți posibilă. La începutul jocului, fiecare jucător primește cinci cărți, iar apoi are loc prima rundă de pariuri. Aceste cărți vor rămâne ascunse de adversari pentru a preveni practicile greșite. Pe măsură ce jocul progresează, poți crea o mână fermă pentru a-i învinge pe ceilalți jucători. După ce ai pregătit pariul, poți schimba până la trei cărți înainte de a trece la următoarea rundă de plasare a unui pariu. După aceasta, câștigătorul va fi acel jucător care a avut mâna cea mai bună.

Omaha Poker

Cunoscut și sub denumirea de Omaha sau Omaha hold ’em , acest joc este similar cu Texas hold’em prin faptul că există patru runde de pariere și cinci cărți de comunitate. Cărțile de comunitate sunt cărțile împărțite cu fața în sus în centrul mesei și comune tuturor jucătorilor. Cele cinci cărți de comunitate încep cu fața în sus de la început și fiecare jucător primește patru cărți de buzunar în loc de două. Fiecare jucător își face mâna de cinci cărți din cele patru cărți de buzunar și cele cinci cărți comune. O variație a Omaha hold’em se numește Omaha hi/lo, fiecare jucător creând o mână de cinci cărți care este mare și o altă mână de cinci cărți care este mai slabă.

Seven-Card Stud

Un joc cu șapte cărți care este similar cu un joc cu cinci cărți, cu excepția faptului că jucătorilor de poker le sunt împărțite șapte cărți la început. Dintre cele șapte, trei cărți sunt cu fața în jos, iar celelalte patru sunt cărți cu fața în sus. Fiecare jucător dintr-un joc stud cu șapte cărți trebuie să creeze mâna cu cea mai înaltă valoare cu cinci, dintre cele șapte cărți ale sale. Jucătorul cu cea mai mare mână câștigă.

Razz

Un joc de poker razz este un joc de poker lowball (un tip de joc în care mâna cu cea mai joasă valoare câștigă) în care clasamentul tradițional al cărților – asul este de obicei cel mai mare, doi este de obicei cel mai scăzut – nu se aplică, cu asul, aceasta fiind în schimb cea mai slabă carte din pachet. Scopul jocului este de a juca o mână cu valoare joasă mai degrabă decât o mână mare. Razz urmează un format stud, ceea ce înseamnă că jucătorii nu au ocazia să-și schimbe cărțile.

2-7 Triple Draw

Dealerul eliberează fiecărui jucător cinci cărți, cu fața în jos, înainte de a începe o rundă de pariere. Apoi, începe prima dintre cele trei runde de extragere, oferind fiecărui jucător posibilitatea de a schimba cărțile din mâna existentă cu cele de la dealer. Există apoi o a doua rundă de pariere și o a doua rundă de call. Începe o a treia rundă de pariere, apoi o finală și a treia rundă de call. Într-un joc lowball 2-7, mâna de poker cu cea mai joasă valoare câștigă.

Distracție LowBall

În jocurile lowball, mâna cea mai mică câștigă potul. În jocurile de acest tip, există reguli specifice dacă chintele sau culoarea contează și dacă un as este o carte cu un rang ridicat sau scăzut. Deuce to Seven Triple Draw și Razz sunt exemple de jocuri lowball.

High-Low Split

Jocurile high-low split, cum ar fi Omaha Hi/Lo, sunt, în general, unele dintre cele mai complicate variante de poker. În acestea, potul este împărțit în mod egal între jucătorul cu cea mai mare mână și jucătorul cu cea mai mică mână. În unele cazuri, este posibil ca un jucător să aibă atât mâna cea mai mare, cât și mâna cea mai joasă. Deoarece aceste jocuri sunt de natură complexă, nu sunt recomandate începătorilor.

Concluzie

Sunt sigur că aceste versiuni de poker ți-au stârnit interesul și sunt de părere că fiecare merită încercată măcar o dată. Vezi care este aceea care îți va aduce câștigurile așteptate!