Semifinala Selecţiei Naţionale Eurovision 2022 s-a desfăşurat în urmă cu 3 săptămâni, iar în urma acesteia 10 piese au mers mai departe dintre care se va alege reprezentantul ţării noastre la Torino.

Printre finaliști este și Andrei, maramureșeanul pe care vă invităm să îl susțineți azi, în finala Selecției Naționale a Eurovision.

Finala va fi transmisă pe TVR 1, TVRi, TVR MOLDOVA, TVR+ şi pe canalul de YouTube al TVR, de la ora 21.00.

Juriul de specialitate, format din Ozana Barabancea, Alexandra Ungureanu, Randi, Cristi Faur şi Adrian Romcescu, a ales 10 piese care s-au calificat mai departe în ultima etapă a competiţiei. În finala din 5 martie, juriul şi telespectatorii vor desemna artistul care ne va reprezenta la etapa internaţională de la Torino, care se va desfăşura în luna mai.

România va participa în cea de-a doua semifinală, programată pentru joi, 12 mai, alături de alte 17 ţări precum Australia, Georgia, Cipru, Serbia, Finlanda, Azerbaidjan, San Marino, Israel, Malta, Muntenegru, Cehia, Polonia, Belgia, Macedonia de Nord, Suedia, Estonia şi Irlanda

Finaliştii Selecţiei Naţionale:

Alex Parker & Bastien – All this love

Andrei Petruş – Take me

Cream, Minodora, Diana – România mea

Petra – Ireligios

Kyrie Mendél – Hurricane

MOISE – Guilty

Gabriel Basco – One night

VANU – Never give up

WRS – Llamame

Dora Gaitanovici – Ana

Italia va găzdui cea de-a 66-a ediţie a concursului, după victoria de anul trecut a trupei italiene de rock Maneskin la Rotterdam. Aceasta va fi cea de-a treia ediţie italiană a Eurovision, după Napoli în 1965 şi Roma în 1991.