Un gest frumos, un gest nobil, prezentat de redacția noastră în zilele trecute, a fost înțeles greșit de unii băimăreni, iar această interpretare m-a determinat să scriu aceste cuvinte:

După cum, probabil, fiecare băimărean a aflat, braseria Bizo oferă mâncare GRATUITĂ pentru cei care au nevoie de ajutor în aceste cumplite zile. Sunt perfect de acord cu ce zic reprezentanții braseriei: „Ne bucurăm când cineva doarme bine, cu stomacul liniștit!”, dar eu unul nu mă bucur absolut deloc atunci când văd lipsă de respect, ceartă și chiar bătaie.

Ca să înțelegeți mai bine despre ce este vorba, colegii noștrii de la barikada.ro, au prezentat imagini cu o înghesuială de nedescris în fața braseriei, înghesuială concretizată într-o luptă care s-a terminat doar după intervenția a trei echipaje de poliție. Am rămas cu un gust al naibii de amar și asta doar pentru că știu că există persoane în Baia Mare cu o situație foarte grea în această perioadă, situație venită pe fondul pandemiei și din cauza căreia, mii de persoane au rămas fără locul de muncă și fără posibilitatea de a se întreține. Gestul patronului de la Bizo este impresionat, iar din fericire, nu este unul singular. Cei la de la Le Bistrot oferă mâncare, cei de la Imbiss, la fel. Pe lângă ei sunt multe structuri voluntare care ajută băimărenii aflați în nevoie. Dar cel mai mare ajutor, vine chiar din partea noastră, a tuturor, indiferent de etnie și religie, e ceva tare, tare ușor ce ar trebui să facem.. Trebuie doar să conștientizăm că poate cineva chiar are nevoie de acel pachet, în cazul de față. Sau cineva are nevoie de zahăr, nu trebuie să îl cumpăr eu pe tot și exemplele de genul, pot continua la infinit.

Colegii de la barikada.ro, au prezentat că ar fi fost vorba de un grup de: „rromi, veniți (de pe Anglia)” și că ei ar fi provocat întreaga nebunie. Eu cred că e irelevant cine a provocat scandalul și tot ce e important, are în vedere faptul ca să realizăm că nu a fost deloc bine. Dacă patronul de la Bizo nu ar fi dat acele pachete gratuite, nu existat subiect de scandal, iar prin exemple de genul, descurajam oamenii să facă gesturi nobile.

Haideți să gândim înainte să acționăm și cel mai important, vă invit să fim oameni!

A.B.