Usturoiul (Alium sativum) este o plantă cu origine mediteraneană, foarte cultivată în toate județele din țara noastră.

De la usturoi se folosesc bulbișori (căței) care sunt întrebuințați în gastronomie la prepararea multor mâncăruri (de la tradiționalul mujdei de usturoi folosit la fripturi până la siropul de usturoi folosit pentru tratarea bolilor renale, iar infuzia cu 10 g usturoi/100 ml apă este benifică în combaterea viermilor intestinali).

Deci care sunt beneficiile usturoiului?

1. Îți întărește sistemul imunitar și te ajută să combați virozele!

Despre usturoi se spune „e mic, dar rău!”, căci sucul său este unul dintre cei mai puternici antibiotici naturali care se cunosc.

Ce poate fi mai ușor de făcut când suntem răciți decât să bem ceai călduț din flori de soc, de cimbru, de echinacea, de măceșe sau de lămâie și să consumăm 2-3 căței de usturoi la masa de la prânz .

Și o cură de crudități cu ceapă și puțin hrean este foarte bună, mai ales după sezonul de iarnă, când organismul are nevoie de vitalitate.

2. Te ajută să depășești depresia, durerea și stresul!

Usturoiul este foarte bun pentru stimularea producției de serotonină, substanță chimică cerebrală HO-C 6 H 5 -NH-C-(CH 2 ) 2 -NH 2 care reglează stările comportamentale: calmează durerea; ne invită la odihnă prin inducerea somnului și odată odihniți vom fi mai bine dispuși.

Conținul bogat de nutrienți pe care îl conține usturoiul îmbunătățește memoria și menține buna funcționare a creierului; și întârzie instalarea îmbătrînirii reacțiilor mentale, ca în cazul bolii Alzeiheimer.

3. Te scapă de infecțiile și durerile dentare!

Nimeni nu este scutit de dureri de dinți, așadar pentru a alunga neplăcutele dureri dentare se recomandă aplicarea unei felii de usturoi pe zona afectată sau mestecatul unei bucățele dintr-un baton de propolis.

Se poate consuma ceai de salvie, iar facial în zona dureroasă se aplică cataplasme dintr-un amestec de argilă și obligeană. Dacă durerile persistă consultați un medic stomatolog specialist.

4. Luptă împotriva diabetului!

Consumul regulat de ceapă și usturoiul sunt antibiotici naturali excelenți care au efectul de a echilibra nivelul zahărului din sânge, asemenea unui medicament care se administrează oral pentru diabetici și care poartă numele de tolbutamida.

5. Îți fortifică inima și circulația sanguină periferică!

La fel ca și ceapa, usturoiul conține substanțe sufide care sunt benefice în combaterea formării de cheaguri, asigurând fluiditatea sângelui și contribuind la scăderea tensiunii arteriale.

6. Te ajută împotriva inflamațiilor la nivelul sinusurilor!

Inflamarea sinusurilor provoacă adeseori dureri de cap, dureri oculare, tublurări de somn și toate acestea pot fi înlăturate print-o alimentație sănătoasă: consumul de usturoi este benefic pentru proprietățile sale puternic antibacteriene.

De asemenea administarea unei cure de ceaiuri din salvie, coada – șoricelului, ienupăr, busuioc, cimbrișor combat durerea de cap și reduc disconfortul eliminării masive de secreții nazale.

7. Stop cheliei!

Usturoiul este utilizat cu succes pentru creșterea și regenerarea părului; studii făcute de Departamentul de Dermatologie din cadrul Universității de Științe Medicale au arătat că aplicarea de măști pe bază de usturoi sunt eficiente în combaterea alopeciei, determinată de micoze.

8. Dă gust bun mâncărurilor!

Usturoiul este o mirodenie foarte apreciată pentru aromatizarea preparatelor din carne căci nu degeaba se spune: Nicio friptură nu este gustoasă fără un mujdei!

De asemenea în prepararea piftiilor, al mâncărurilor din legume cu usturoi sau al salatelor cu roșii și ardei copți aromați cu rondele de usturoi; ca și la murături.

9. Fabricarea de medicamente pentru îndepărtarea paraziților intestinali!

Usturoiul este folosit la fabricarea medicamentelor recomandate pentru detoxifierea organismului de paraziți intestinați (limbrici, oxiuri, giardia, tenia, etc.), dar și a uleiului de usturoi foarte apreciat pentru proprietățile sale vindecătoare a diverselor afecțiuni ale pielii: micoze, arsuri, abcese etc.

10. Luptă împotriva cancerului!

Boala secolului în care trăim afectează tot mai mulți oameni. Despre usturoi se spune conform studiilor întreprinse în Italia și China că are proprietăți puternic anticancerigene.

La Facultatea de Medicină Johns Hopkins s-a făcut un studiu care a durat 5 ani, timp în care 41 837 femei au urmat un regim alimentar care includea și consumul de usturoi și s-a demonstrat că cele care au consumat în mod regulat usturoi au ajuns să reducă:

cu 50% cancerului de colon,

cu 73% cancerul ovarian,

cu 88% cancerul esofagian,

cu 71% cancerul de prostată,

cu 50% cancerul gastric.

Ce conține usturoiul?

Usturoiul a fost folosit din timpuri străvechi ca medicament împotriva ciumei, iar în zile noastre este utilizat în industria farmaceutică pentru fabricarea a numeroase medicamente cu spectru larg, datorită bogăției de nutrienți pe care îi conține: ulei eteric (compus din 67 de substanțe, dintre care disulfura de alil 60%); glucide, lipide, acizi organici (citric, malic, piruvic, oxalic, etc.), vitamine (C, B1, B2, PP, și E) și minerale (cupru, fier, siliciu, calciu, sodiu, clor, potasiu etc.).

Paracelsius și chirurgul Ambroise Paré au considerat usturoiul ca un adevărat panaceu, datorită proprietăților sale vindecătoare pentru organism.

Consumul de usturoi este benefic (atât intern, cât și extern) în: tratarea hipertensiunii, în stimularea digestiei, în combaterea infecțiilor renale, în combaterea cancerului, în afecțiuni ale sistemului cardio – vascular și în tratarea diverselor afecțiuni ale pielii (negi, bătături, rosături, plăgi infectate, ulcer varicos etc.).

Și usturoiul și ceapă conțin cantități însemnate de seleniu (element chimic cu simbolul Se), care este împreună cu glutationa din organism, puternic antioxidant benefic în detoxifierea organismului de metele grele (plumb, arsenic, cadmiul și alte substanțe cancerigene). De asemenea și germaniul (Ge) din usturoi este benefic în combaterea cancerului.

Consumul zilnic de salate de crudități cu pătrunjel verde, spanac, usturoi, hidratarea cu ceai de rozmarin, salvie și echinacea, struguri și fructe de pădure sunt esențiale pentru fortificarea energiei organismului.

Vreți să fiți mai sănătoși și în formă, nu uitați de usturoi!