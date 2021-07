USR PLUS a schimbat strategia politică, ieşind din defensivă şi intrând în ofensivă, în ceea ce priveşte relaţia cu PNL, au declarat pentru G4Media.ro surse din alianţa condusă de Dan Barna şi Dacian Cioloş.

La rândul său, ministrul Proiectelor şi Investiţiilor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat, vineri, la Timişoara, că este “destul de enervant” că în campania internă din PNL sunt folosiţi ca “sac de box” în special miniştrii USR PLUS.

La Sectorul 1, PNL joacă în opoziţie faţă de USR PLUS în cazul rezilierii contractului operatorului de salubritate. Clotilde Armand îi acuză pe liberali că au refăcut USL votând alături de PSD. La Sectorul 2, liberalii sunt acuzaţi de primarul USR PLUS, Radu Mihaiu, că se opun scăderii tarifelor la ridicarea gunoiului. La Primăria Capitalei se înregistrează un nou conflict deschis de viceprimarul Tomescu la adresa primarului general Nicuşor Dan, cu acuzaţii grave.

De asemenea, desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ) şi scoaterea sitului Roşiei Montana din patrimoniul UNESCO sunt surse pentru amplificarea dezacordurilor la Guvern.

Escalarea tensiunilor din coaliţia de guvernare vine în condiţiile în care PNL şi USR PLUS au semnat un acord suplimentar de funcţionare, pentru a nu mai repeta conflictul care ar fi putut duce la ruperea coaliţiei, cel de la demiterea fără preaviz a lui Vlad Voiculescu de către premierul liberal Florin Cîţu.

Mai exact, acordul semnat în aprilie 2021, prevedea un non-combat între parteneri, proceduri şi puncte de vedere care îşi propuneau să îmbunătăţească mecanismele de funcţionare a coaliţiei.

Reamintim că PNL are Congres pe data de 25 septembrie, pentru şefia partidului candidând Ludovic Orban şi Florin Cîţu. De asemenea, USR PLUS are Congres pe 2 octombrie, în cursa pentru şefia USR PLUS înscriindu-se Dan Barna şi Dacian Cioloş.

