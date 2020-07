Redacția PS News prezintă în exclusivitate înregistrarea audio de la cea mai recentă ședință a USR, în care Dan Barna, președintele partidului, a țipat autoritar către Ana Ciceală, candidatul USR la Primăria Sectorului 3, după ce aceștia nu s-au înțeles în privința negocierilor cu PNL. Dan Barna și-a pierdut controlul și a țipat la Ana Ciceală, acuzând-o de ipocrizie și că vrea să blocheze negocierile pentru că într-o posibilă alianță USR-PNL ea nu va mai fi candidatul la Primărie.

Scandalul din USR a pornit după ce Ana Ciceală a decis că nu e de acord cu înțelegerea cu PNL, moment în care Dan Barna a început să țipe și s-o acuze de „ipocrizie” pe Ana Ciceală.

Dan Barna (țipă): Au fost discuții cu toți președinții de filiale, toți știu foarte bine. Încetează cu ipocrizia asta că mă enervezi. Tu profiți că eu sunt un om de bun simț și de comitet și vă accept tot trollajul, accept toate mitocăniile și mizeriile astea și continui să mi le spui în față.

Din înregistrarea audio, se înțelege că Anei Ciceală i-ar fi fost oferită funcția de viceprimar, dar această ar fi solicitat că vrea „ceva scris”. Pe grupul intern al USR, Ana Ciceală se apară și spune că „funcția de viceprimar i-ar reveni lui Vlad Voiculescu”.

Dan Barna: Doar că ți s-a spus foarte clar cum arată, ți-am zis și de varianta cu viceprimar, dar ai spus ok vreau ceva scris. Tu ai folosit ieșirea asta ca să punctezi intern, numai că asta a afectat toată povestea.

Ana Ciceală: Eu ți-am dat la telefon toate argumentele pentru care nu e bine să facem asta.

Dan Barna: Că ai făcut campanie și dacă nu ieși tu primar nu are rost să se facă nimic. Nu se poate asta.

Dan Barna confirmă către Biroul Național negocierile cu PNL, care momentan nu au ajuns la niciun acord, dar se pare că nici USR și nici PNL nu sunt interesate de Sectorul 3, acolo unde Robert Negoiță are cele mai mari șanse la victorie.

Atât Biroul Național al USR, cât și președinții de filiale din București erau conștienți de aceste negocieri și prima ofertă a fost de 3 sectoare pentru PNL și 3 sectoare pentru USR. În realitate, Dan Barna negociază sectoarele în care nu sunt oamenii lui Nicușor Dan pentru a-l izola pe acesta dacă va ajunge primar al capitalei. Ana Ciceală este cunoscută ca fiind de partea lui Nicușor Dan și probabil acest lucru îl deranjează cel mai mult pe Dan Barna. Ipocrizia la care se referă Dan Barna ar trebui căutată la el însuși și la Dacian Cioloș.

De asemenea, USR negociază cu PNL să primească șansa la candidatura la Primăria Sectorului 2, numai că nu are un candidat puternic și chiar dacă va fi o alianță USR-PNL, candidatul lor riscă să piardă în fața PSD. Radu Mihaiu este propunerea USR-PLUS pentru Sectorul 2 din București, însă e un personaj lipsit de notorietate care nu atrage nici măcar susținerea colegilor săi.

Dumitru Dobrev, membru în Biroul Național al USR, face mișto de Radu Mihaiu, caracterizându-l: „cu mușchii ăia maseteri și cu rictus-ul ăla de hienă e rețeta clasică să alunge orice potențial votant”. Alți membri USR consideră că Radu Mihaiu „nu are nicio șansă la S2, este un necunoscut total, cu o lipsă totală și asumată de charisma”, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de PS News. Cum ar putea Radu Mihaiu să convingă electoratul dacă nu e capabil să-i convingă nici măcar pe colegii săi de partid?!

Redacția PS News vă prezintă, în exclusivitate, transcriptul ședinței USR și înregistrarea audio cu cearta dintre Dan Barna și Ana Ciceală:

Dan Barna: Și atunci trebuia să deschid, să facem o mutare ordonată cu campania, să facem ceva să punem presiune, că lor li se rupe, semnăturile lor le iau la xerox. Pe când dacă le dăm cartof fierbinte și le spunem dacă vreți să faceți echipă cu Nicușor vorbiți, din punctul nostru se poate, ajungem la un acord 3 la 3 care e pe masă. Efectul a venit instantaneu pentru că știu și ei că nu le convine. Asta a fost logica generală. Iar stadiul discuțiilor tu îl știai foarte bine. Nu poți ca om politic care vrei să faci pe termen lung carieră într-un oraș, într-o țară să reacționezi cu un cuțit la fiecare chestie că nu ne ajută. Adică ok. De fapt ce-a fost asta? Tu și câțiva colegi ați vrut să punctați intern, să-și ia Barna hate. Ne convine deal-ul până la urmă. Își ia Barna niște hate, oricum el e out. Dar asta ne afectează pe toți. Dacă îmi dați mie castane nu vă ajută nici pe voi în campanie electorală. În restul perioadei, când avem alegeri interne pot să înțeleg. Ne afectează pe toți, faptul că m-ai slăbit pe mine interne…

Ana Ciceală: Tu ai ieșit cu acel articol. De ce nu m-ai sunat că ieși cu acel articol? Că uite ce am discutat cu Orban. Eu nu-mi amintesc de informarea asta către BN.

Barna: Ce anume e nou? Ce anume nu știai? Știai absolut tot?

Ana: Nu e vorba de mine. E vorba de toți colegii.

Dan Barna: Nu Ana, nu toți colegii au ieșit public.

Ana Ciceală: Tu ai ieșit public. Ai spus uite ce am discutat cu orban

Dan Barna ridică vocea: Ana tu știai sau nu?

Ana Ciceală: Eu știam că nu s-a ajuns la nicio concluzie, că eu am refuzat. Nu vrem să renunțăm la această candidatură și mă așteptam că Dan se bate pentru candidatura la 3 din moment ce nu a mai spus nimic după ce am spus că nu în mod oficial. Nu mi-a răspuns la telefon, am trimis un mesaj scris în care am spus că am revenit după cum am promis, am vorbit cu Bogdan Stroe, nu are sens să renunțăm la candidatura asta (n.r. pentru sectorul 3).

Dan Barna: Doar că ți s-a spus foarte clar cum arată, ți-am zis și de varianta cu viceprimar, dar ai spus ok vreau ceva scris. Tu ai folosit ieșirea asta ca să punctezi intern, numai că asta a afectat toată povestea.

Ana Ciceală: Eu ți-am dat la telefon toate argumentele pentru care nu e bine să facem asta.

Dan Barna: Că ai făcut campanie și dacă nu ieși tu primar nu are rost să se facă nimic. Nu se poate asta.

Ana Ciceală: Dacă vrem voturi în București trebuie să ne gândim la binele USR, nu la discuțiile noastre interne. Măcar puteai să-mi spui înainte, uite cu ce ies eu, eu am decis, în numele USR, neconsultandu-mă cu nimeni, că astea sunt sectoarele pe care le dăm. Nu m-am consultat cu BN, nu m-am consultat cu filialele din București, cu Năsui, cu Voiculescu, cu nimeni. Tu ai spus că nu vrei, ok, eu am luat decizia drept președinte de partid să fac asta și ok, ieșeai cu asta în public.

Dan Barna: încetează cu punctajul ăsta că suntem doar în BN acum. Ok asta poți să-l verși în partid mai departe ca să punctezi intern.

Ana Ciceală: Nu e vorba de discuții interne.

Dan Barna țipă: Au fost discuții cu toți președinții de filiale, toți știu foarte bine. Încetează cu ipocrizia asta, că mă enervezi. Tu profiți că eu sunt un om de bun simț și de comitet și vă accept tot trollajul, accept toate mitocăniile și mizeriile astea și continui să mi le spui în față.

Membru USR: Dar până acum nu am ieșit eu publlic, dar cu tonul ăsta cred că o să ies și eu.

Dan Barna: Nu la tonul asta, dar bă accept o dată, de două ori, dar mi se spune ipocrit (nu se mai înțege).

Membru USR: Hai bă lasă textele astea. Cereți scuze pentru ieșirea asta.

Dan Barna: E o ieșire pe care mi-o asum. Nu se poate să faceți numai mizerii de-astea. Am vorbit cu Ana, am vorbit cu Bogdan, am vorbit cu Nicușor, v-am spus argumentele, am vorbit cu Ștefan, iar toți președinții de filiale știu contextul, am vorbit cu Claudiu, nu încerca să bagi acum vrăjeală de-asta că vezi doamne s-a trezit Ana într-o noapte după ce mă chinui cu negocierile astea și cu BN-ul și cu toate astea.

Ana Ciceală: După ce eu și cu Bogdan ți-am spus că nu e ok și nu renunțăm, tu nu ne-ai mai spus nimic.

Barna: Am zis că voi continua discuțiile cu Orban și o să revin când am date, dar v-am zis că așa cum arată lucrurile, aia e direcția spre care se merge.

Ana: Dan, fii atent, și la Sectorul 3.

Barna: Tu consideri că USR este candidatura ta exclusiv și eu cred că pentru București și Nicușor este necesar acest sacrificiu pe care ți-l cer să-l faci. Tu poți să decizi să faci ce vrei, dar ideea că dacă nu e Ana candidat la Sectorul 3, unde n-avem nicio șansă nici teoretică, înseamnă că USR e afectat și pierde voturile, asta e o idee cu care nu sunt de acord și e falsă. Despre asta e vorba.

