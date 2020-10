In aceasta seara, Parlamentul European va da un vot istoric pentru ca pana in 2030 emisiile responsabile pentru criza climatica sa fie reduse cu minim 55%,poate chiar cu 60%!

Scopul mai larg este ca pana in 2050 spatiul Uniunii Europene sa devina neutru dpdv climatic, adica emisiile de CO2 de industriile si tehnologiile noastre sa fie 0. Pentru a reusi acest lucru va trebui descurajata pana la oprire utilizarea combustibililor fosili printr-o tranzitie cat mai rapida. Studiile stiintifice atesta necesitatea de a proceda in acest mod pentru a evita efectele devastatoare in lant ale unei eventuale depasiri cu peste 2 grade Celsius a temperaturii globale de la inceputul epocii industriale.