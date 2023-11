Joi, 22 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare derulau activități de supraveghere și control al traficului rutier pe raza municipiului, pentru prevenirea evenimentelor rutiere. În jurul orei 17.50, la intersecția bulevardelor Unirii cu Republicii, au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism cu număr de înmatriculare străin.

Întrucât conducătorul auto nu a oprit la semnalele polițiștilor, aceștia au pornit în urmărirea autoturismului care și-a continuat deplasarea pe bulevardul Republicii, apoi a virat pe str. Vasile Alecsandri, unde și-a continuat deplasarea pe străduțele din spatele blocurilor, până în zona unor garaje unde a abandonat autoturismul și a început să alerge, fiind interceptat și imobilizat de polițiști. Din verificările efectuate în bazele de date, s-a constatat faptul că acesta are dreptul de a conduce suspendat, pentru conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe iar autoturismul figurează înmatriculat în România.

În cauză s-au întocmit acte de cercetare sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis și conducerea unui autovehicul neînmatriculat și s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore a băimăreanului în vârstă de 37 de ani.