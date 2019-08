Uriaşa dezinformare pe tema „recursului compensatoriu” se dovedeşte că a fost doar o furtună într-un pahar cu apă. Nu numai pentru că proiectul acestei legi a fost promovat de Raluca Prună, ministrul Justiţiei din Guvernul Cioloş, ci şi pentru că, la discuţiile din Parlament din 13 martie 2017, reprezentanţii PNL şi USR au luat cuvîntul şi au susţinut cu voioşie acest proiect!

Ludovic Orban, actualul preşedinte al PNL, a făcut în aceste zile o declaraţie stupefiantă pe această temă, acuzînd alianţa PSD-ALDE că a eliberat criminali şi violatori: „Viaţa, integritatea fizică şi proprietatea privată a fiecărui cetăţean român au fost puse în pericol de Guvernul PSD-ALDE, care a eliberat peste 11.000 de deţinuţi înainte de termen fără niciun fel de măsură de reintegrare socială a acestora, fără să ia nicio măsură privitoare la posibilitatea de a asigura pentru aceşti deţinuţi eliberaţi o formă de ţinere sub supraveghere şi de urmărire a reintegrării în societate a acestor deţinuţi eliberaţi. Există cazuri grave de omoruri, violenţe, violuri care s-au petrecut în ultima perioadă. Este evidentă creşterea incidenţei infracţionalităţii şi, din păcate, a infracţiunilor grave comise de cei care au fost eliberaţi înainte de termen de Guvernul PSD-ALDE pe uşa din dos a penitenciarelor, iar răspunderea exclusivă pentru această situaţie dramatică este a actualului Guvern, care guvernează pentru infractori şi care este împotriva cetăţenilor români corecţi, care respectă legea, care sunt normali într-o societate”!

Într-o vreme, l-am considerat pe Ludovic Orban un politician serios, dar, se pare, de cînd PNL a fost infectat de alianţa cu PDL, trebuie să ne reconsiderăm părerile, căci o ciudată amnezie l-a făcut ca, înainte de a face această declaraţie, să uite ce s-a întîmplat în Parlament în 13 martie 2017, cînd a fost adoptată „legea recursului compenatoriu”! În acea zi, colega saAlina Gorghiu, care deţinea funcţia de preşedinte PNL a luat cuvîntul şi a spus (cităm chiar din Fişa sa de senator):

În acea şedinţă, grupul PSD ar fi vrut ca legea să fie retrimisă la comisie pentru reexaminare, însă aceeaşi Alina Gorghiu a intervenit la microfon şi s-a opus vehement:

Şi la celălalt partid, USR, care speculează moartea unui om la Mediaş pentru dorite avantaje electorale, lucrurile stau exact la fel. Deputatul USR Stelian Ion a vrut să fie şi mai breaz decît Ludovic Orban, şi a declarat:

„Umblă Moartea liberă pe străzi, eliberată de Dragnea și Nicolicea, iar noi stăm cu mâinile-n sân! Am redactat deja Legea pentru abrogarea monstruosului „recurs compensatoriu”. Astăzi îi dăm forma finală și o depunem la Parlament. Sper să găsim pe cineva pe la secretariat. Ne-am opus, am încercat să o îmblânzim cu amendamente, am atacat-o la CCR, dar degeaba. A ieșit o lege criminală, dar „constituțională”. Dacă vrem să nu mai moară oameni nevinovați, trebuie să o abrogăm în regim de urgență! Da, în cazul ăsta ar trebui dată o OUG de abrogare pentru că este ditamai urgența: mor oameni, sunt violate femei, sunt tâlhăriți românii pe stradă de infractori eliberați înainte de termen, fără discernământ”!

Şi în cazul USR amnezia şi-a făcut de cap, căci şi deputatul Stelian Ion uită ce poziţie a avut USR în aceeaşi şedinţă din Parlament! Avem noroc însă că Fişa senatorului Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în Guvernul Cioloş, membru marcant al USR, păstrează declaraţia sa din 13 martie 2017:

Dacă deputatul USR Stelian Ion ar fi făcut o minimă cercetare, ar fi văzut ce declarase senatorul Vlad Alexandrescu în şedinţa din 13 martie 2017, mai ales că acesta fusese chiar colg de cabinet cu Raluca Prună, ministrul Justiţiei din Guvernul Cioloş: „Aş vrea să reamintesc că este un proiect de lege înaintat de Ministerul Justiţiei, sub ministeriatul doamnei Raluca Prună”! Şi atunci, ce rost au acele formulări sforăitoare, potrivit cărora „umblă Moartea liberă pe străzi, eliberată de Dragnea și Nicolicea”, cînd însuşi senatorul Vlad Alexandrescu de la USR se mîndrea în 13 martie 2017 că „mama recursului compensatoriu” a fost Raluca Prună? Sînt ele altceva decît expresia unui politicianism de cea mai joasă speţă?

Şi dacă declaraţiile de mai sus nu sînt suficiente, reamintim că exact această „Lege a recursului compensatoriu”, cum se numeşte pe scurt, a fost promulgată şi de preşedintele Klaus Iohannis:

Măcar acum, cînd au în faţă declaraţiile oficiale din Parlamentul României ale reprezentanţilor PNL şi USR, precum şi documentul promulgării recursului compensatoriu de către Iohannis, liderii acestor formaţiuni poate că vor înţelege cît rău îşi fac lor şi partidelor din care fac parte prin astfel de minciuni sfruntate, pe care electoratul s-ar putea să nu le uite. Dar, fiecare doarme aşa cum îşi aşterne.