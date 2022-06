Salvamontiştii maramureșeni intervin în această seară în zona Vf. Poloninca, foarte aproape de frontiera cu Ucraina.

Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona Vf. Poloninca foarte aproape de frontiera cu Ucraina.

Barbatul de 63 ani care a sunat la 112, cioban la o stana din zona , acuza dureri puternice in piept si dificultati de respiratie fiind din spusele dansului si bolnav cronic. Din pacate nu poate fi localizat datorita unui telefon rudimentar pe care il foloseste si datorita semnalului telefonic deficitar in zona mentionata.

Salvatorii montani care se deplaseaza la caz (cu viteza legala si fara a avea prioritate in trafic chiar daca e urgenta venita prin 112) vor urca cu autospeciala din dotare pana unde le permite drumul forestier dupa care vor lua zona la pas cu echipamentele de salvare pentru a-l gasi pe cioban si a-i acorda primul ajutor calificat.