Părintele Pop Daniel, ne va spune câteva cuvinte despre „Postul Sfintei Mări” și importanța acestuia în viața creștinească:

„Ne aflăm în perioada Postului Adormirii Maicii Domnului, un post de doua săptămâni de o importanță maxima. Este un post foarte plăcut deoarece ne încarcă spiritual prin profunzimea pe care o trăim în Anul Bisericesc, apropiindu-ne de finalul acestui An Bisericesc și culminând cu Praznicul Adormirii Maicii Domnului. Este un post foarte important pentru sufletele noastre, am certitudinea dacă fiecare dintre noi il vom ține așa cum trebuie, așa cum spune rânduiala Bisericii vom avea satisfacțiile dorite la finalul acestui post. Acest post este important pentru creștini deoarece Maica Domnului are un rol deosebit in viața Mântuitorului și mai pe urmă in viața noastră, nu întâmplător Mântuitorul o așază alături de El in viață. În erminia (pictura) bisericii o regăsim alături de Hristos și alături de Sfântul Ioan Botezătorul, după cum știm având si el o viață pământească extraordinară, fiind cel mai mare om născut din femeie după cum ne spune Mântuitorul, tocmai pentru ca a trăit postul așa cum trebuie, prin așeza(ajun) și in cele din urmă încununând-se prin propria-i jertfă. Astăzi Dumnezeu nu ne cere să ne sacrificăm viețile, nu ne cere să murim, ne cere atât să aducem o mică jertfă prin viața noastră iar acest lucru înseamnă să postim, atât cu postul de bucate dar cel mai important cu postul faptelor combinat cu rugăciunea sinceră și curată, să nu uităm sa îi ajutăm pe cei aflați în suferință măcar cu un cuvânt de încurajare. Postul trebuie privit precum o scară spre rai nu ca pe înfrânarea de la mâncăruri. Vă doresc un post binecuvântat!”

Material realizat de Claudiu Bontoș – participant internship eMM