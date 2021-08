Uniţi în credinţă şi în rugăciune, sute de pelerini au luat-o pe acelaşi drum. Cel al Mănăstirii Nicula. După-amiază, dealul din spatele lăcaşului de cult era deja plin de corturi.

Faţă de anul trecut, când nu exista niciun leac contra coronavirusului, acum pelerinii se pot imuniza chiar şi în apropierea mănăstirii, fără vreo programare. Un punct de vaccinare a fost amenajat special pentru această sărbătoare, dar fără prea mare succes. În opt ore, doar trei oameni s-au vaccinat. De altfel, iniţiaţiva i-a nemulţumit şi pe unii reprezentanţi ai mănăstirii, care au precizat pe Facebook că lăcaşul de cult este centru de rugăciune, nu de vaccinare.

Mănăstirea Nicula atrage, an de an, zeci de mii de pelerini din toata ţara. Unii vin pe jos, de la distanţe considerabile, cum este şi un grup sosit la sfânta mănăstire tocmai din satul Lăpuş, judeţul Maramureş. De mai bine de un secol, oamenii de acolo vin în fiecare an la Nicula. Cel mai în vârstă dintre credincioşii sosiţi anul acesta din Lăpuş are 70 de ani. De 35 de ani, nu a ratat niciun praznic.

Dochia Dolha, cea care organizeaza pentru grupul maramuresean plecarea in pelerinaj, a povestit ca rugaciunile la icoana Fecioarei au ajutat-o de multe ori sa treaca peste greutati, iar in ultima vreme sa faca fata bolilor. Grupul din Maramureș a pornit ieri dimineață, începând cu ora 06:00.