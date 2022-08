Bucuroși pentru unii maramureșeni că se pot distra după pandemie, și nu vorbim despre Untold, am văzut două exemple frumoase: Sighetu Marmaţiei și Coaş, ambele în județul Maramureş. La Sighetu Marmaţiei am asistat la un festival medieval, oraș frumos și oameni frumoși!

Nu am văzut ca lângă primarul PSD-ist al municipiului să fie vreun reprezentat al social-democraților. L-am văzut doar pe viceprimarul Dăncuş de la Baia Mare. Unde au fost președintele deputat Gabriel Zetea? Senatorul PSD de Sighet Vasile Vlaşin? Deputatul ministru Gheorghe Şimon? Subprefectul PSD de Maramureş Crina Chilat? Unde au fost primarii PSD, colegi de partid cu primarul Vasile Moldovan din Sighet!?

În comparație este localitatea Coaș, cu a ei întâlnire a fiilor satului. Acolo, cu surle și trâmbițe, a fost președintele PSD, Gabriel Zetea, înconjurat de o întreagă armată PMP! În frunte cu primarul PMP-ist Călin Achim! Să nu credeți că a lipsit președintele PMP Maramureş, Lucian Morar! Parcă am asistat la o nuntă fără lăutari! Ce să mai comentăm acum, cine pe cine a înghițit!