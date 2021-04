Social media poate fi folosită și în scopuri bune. În Baia Mare există un grup de facebook prin care oamenii care vor să ofere un sprijin pentru semenii lor, pot afla mai ușor de cazuri. Astăzi, am avut de a face cu o poveste care ne-a trăita răsuflarea.

„Salutări grup, vă rog dacă are cineva un cuptor cu microunde, sunt cardiac, diabet, hepatic virus C și limfodem in stadiu avansat. Mă deplasez foarte greu nu am pe nimeni cu pensie de 780 lei stau cu chirie, medicamente, utilități , haine și hrană pe care îmi este foarte greu de procurat. Poate uni zic că cerșesc, da întrunfel e cerșeală dar chiar nu am încotro cu ajutorul unor oameni cu suflet am trecut și de iarna aceasta numai eu știu cum și bunul Dumnezeu. Lemne de foc foarte greu am făcut rost doar în limita dea nu îngheța de frig. Am avut microundă dar săptămâna trecută sa defectat și e foarte greu de încălzit hrana pe aragaz mai ales că de multe ori nu pot să încarc butelia. Vă rog cine are posibilități și mă poate ajuta cu orice să mă sune, eu mă deplasez foarte greu dar fac eforturi să supraviețuiesc. Nr mie de telefon 0747917989, am încercat sa bat pe la ușile autorităților dar nimeni ei asigură cu promisiuni dar nu ajută ajută cu nimic. Vă multumesc și îmi cer scuze pentru îndrăzneală.” – a spus Kicsi Molya prin intermediul unui grup de facebook.

Pentru mai multe informații, se poate consulta grupul: https://www.facebook.com/groups/1566631460259653/permalink/2880059745583478/