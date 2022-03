Situația din vama Sighet este una a contrastelor. De la sute, poate chiar mii de oameni cu inima bună, care au venit să ajute dezinteresat, la zeci de ONG-uri și instituții de cult care au făcut multe sacrificii pentru a-i ajuta pe refugiații ucraineni, până la politruci care vor să-și facă imagine pe seama contextului absolut dureros.

Tot în vama Sighet, odată cu intervenția UNCEF-ului, se comit anumite derapaje de la lege. Aceste derapaje au fost semnalate de o doamnă pe rețelele de socializare.

„Astăzi o zi foarte agitată în vamă Sighetu Marmatiei și asta pentru ca am îndrăznit sa ii întrebam in baza cărei legi cer acești tineri ( 20 de ani) pașapoartele refugiaților si ii baga în baza de date?

La întrebarea de ce fac asta am primit mai multe răspunsuri, de la mai mulți deodată, printre care și doamna viceprimar, fețe bisericești, reprezentanți ale altor ONG-uri:

1. Cine ești tu sa întrebi asta?

Raspuns: Un simplu cetățean.

2. Cu ce te deranjează ca fac asta?

Raspuns: Nu e legal.

3. Cine ești tu sa ceri baza legala?

Raspuns: Un cetățean ce vede o ilegalitate.

Asta pe lângă acuzele ca eu caut scandal, ca doar asta fac de când sunt acolo( pentru ca nu accept ce face aceasta entitate mondiala numita Unicef). Fraților, dacă e Unicef nu înseamnă că e legal ce fac ei. Dacă eu as face asta va spun sigur ca ar sari pe mine cu amenzi…

Deci, nu exista baza legala, nu au nici un motiv sa facă asta.

Filmarea e de dimineață, pe seara au continuat sa facă asta, cu 2 cetățeni ucrainieni ce doreau sa meargă în Budapesta, nu au cerut transport, nu au cerut cazare, dar au fost opriti de tânărul din filmare și li s-au cerut pașapoartele….

UNICEF Romania , de ce ? Vom face și o adresa scrisa, dar pana atunci poate ne răspundeți!!” – se arată în comentariul doamnei inginer Opriș, care este și președintele Asociație Suntem Vocea Lor.

