Vineri, 15 noiembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. VICTORIEI – STR. EUROPEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, LIBERTĂŢII, VICTORIEI
DC 8 STR. 22 DECEMBRIE
BORŞA – SIGHET DN 18
SIGHET – VADU IZEI DN 18
DJ 171A TG. LĂPUŞ – GROŞII ŢIBLEŞULUI
ŞOMCUTA – SATULUNG
DJ 108/D ARINIŞ
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C SĂCEL
DJ 186 SĂCEL – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. VICTORIEI – BD. INDEPENDENŢEI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. A.I. CUZA, B. VODĂ, VICTORIEI
DC 8 STR. UNIRII
SIGHET – BERBEŞTI DN 18
DN 18B STR. TINERETULUI
ŞOMCUTA MARE – VALEA CHIOARULUI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 18 RONA DE SUS – TISA
DN 18 RONA DE SUS – RONA DE JOS
DN 17C SĂCEL
DJ 186 SĂCEL – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU
DN 18 RONA DE SUS – RONA DE JOS
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