Miercuri, 12 februarie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. OBORULUI – STR. LUMINIŞULUI
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 19 SIGHET – SARASĂU
DN 18 – STR.VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 – STR. 22 DECEMBRIE
DN 17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
DJ 109F TG. LĂPUŞ – LĂPUŞ
ŞOMCUTA – VALEA CHIOARULUI
DJ 108/A GÂRDANI – SĂLSIG
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C SĂCEL
DJ 186 SĂCEL – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. UNIRII – BD. REPUBLICII
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 SIGHET – BERBEŞTI
DN 18 – STR. A.I. CUZA, B. VODĂ, VICTORIEI
DC 8 – STR. MINERILOR
ŞOMCUTA MARE – SATULUNG
DN 18B STR. TINERETULUI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 18 TISA – RONA DE JOS
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