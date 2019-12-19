Joi, 19 decembrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. DUMBRAVEI – BD. REPUBLICII
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
SIGHET – SĂPÂNŢA DN 19
DN 17C MOISEI – DJ 186 VADU IZEI
DJ 109F TG. LĂPUŞ – RĂZOARE
ŞOMCUTA – VALEA CHIOARULUI
DJ 108/A FĂRCAŞA BUZEŞTI
DN 18 BAIA SPRIE – DJ 184 ŞURDEŞTI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C SĂCEL
DJ 186 SĂCEL – STRÂMTURA
DJ 171A ŞIEU
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STR. 22 DECEMBRIE
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
STR. AVRAM IANCU
DN 18B STR. TINERETULUI
ŞOMCUTA – SATULUNG
DN 18 BAIA SPRIE – TĂUŢII DE SUS
Lasă un răspuns