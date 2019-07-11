Joi, 11 iulie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramureş vă prezintă şoselele monitorizate pentru a veni în sprijinul șoferilor.
Orele 08:00-14:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
BD. BUCUREŞTI – STR. DUMBRAVEI
DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. B. VODĂ, VICTORIEI, A.I. CUZA
DC 8 STR. UNIRII
DN 18 SIGHET – TISA
DJ 109F TG. LĂPUŞ – ROGOZ
ŞOMCUTA – BUCIUMI
DJ 108/A ULMENI – ŢICĂU
DJ 184 ŞURDEŞTI
MARAMUREŞUL ISTORIC
DN 17C SĂCEL
DJ 186 SĂCEL – STRÂMTURA
DJ 171 A ŞIEU
DN 19 SARASĂU – REMEŢI
DN 18 BERBEŞTI
Orele 14:00-22:00
BAIA MARE
DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI
DN1C BAIA MARE – SEINI
STR. ELECTROLIZEI – STR. GRĂNICERILOR
DN 18B BAIA MARE – COPALNIC
SIGHETU MARMAŢIEI
DN 18 – STR. A.I. CUZA, D. VODĂ, VICTORIEI
DC 8 STR. MINERILOR
DN 18 BORŞA – SIGHET
SIGHET – VADU IZEI
DN 18B STR. TINERETULUI
ŞOMCUTA – SATULUNG
DN 18 STR. CÂMPULUI
SEINI
DE 58 SEINI – SĂBIŞA
DJ 109I SEINI – VIILE APEI
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