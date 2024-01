Unde ne sunt turiștii, domnule președinte?

Au fost publicate datele referitoare la numărul turiștilor care au poposit anul trecut pentru o vreme în localitățile de pe cuprinsul țării.

Am parcurs „clasamentul” și am constatat că în primele 30 de poziții nu figurează nicio așezare din Maramureș. Probabil că se regăsesc câteva undeva sub locul 100, dar statisticienii oficiali n-au coborât atât de jos.

Nu îmi amintesc cu precizie ce e scris în broșura „Planul lui Bogdan” cu care „autorul” i-a păcălit pe alegători să pună botul și să-i dea votul. Nici nu o frunzăresc, că mi-e lehamite de minciunile conservate între coperțile albastre. Sigur e că promitea să aducă câteva milioane de turiști pe plaiurile noastre. N-au venit nici măcar sute de mii, darămite milioane…

În schimb s-au cheltuit bani grei din bugetul public pentru promovarea sterilă a Maramureșului la multe târguri de profil organizate în țară și străinătate. Rezultatul? Zero pe toată linia!

Ba s-a implicat direct în „achiziția” turiștilor și corigentul din liceu, evident, cu aceleași rezultate.

Iată ce spunea aiuritul politician în decembrie 2021:

„Ce este foarte important din punctul meu de vedere este că maramureșenii sunt extrem de ospitalieri. Un maramureșean, dacă îi calci pragul, nu te lasă să mergi din casă fără să mănânci, fără să bei un pahar de horincă, fără să te servească cu tot ce are el mai bun în casă. Asta este specific nouă. Vreau să le spun românilor că dacă vor hotărî să își petreacă o vacanță în Maramureș, fie de sărbători, fie după sărbători, trebuie să se pregătească, că din Maramureș pleacă cu cel puțin 1-2 kilograme în plus”.

Așa-i că-i tare? „Asta este specific nouă”, să ne lăudăm, să mințim, să promitem orice, că, vorba poetului „n-o să dăm la nimeni socoteală”. Oare?

Grigore Ciascai