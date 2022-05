Maramureș, unul dintre cele mai frumoase locuri din România. Tot mai mulți români vizitează această parte a țării pentru frumusețea deosebită a locului și pentru tradițiile care încă se păstrează. Așa că vă propunem un top al celor mai bune pensiuni din Maramureș care oferă condiții excelente de cazare, mâncare din producție proprie și gazde excelente.

Situat în partea nord-vestica a României, la granița cu Ucraina, Maramureșul este locul unde tradițiile strămoșesti, portul popular și arta veche se păstrează ca nicăieri în altă parte a Romaniei. De aceea, punctul forte al turismului în Maramures este viata satului. Arhitectura maramureșeană traditională ocupă un loc însemnat in arta prelucrarii lemnului din Romania si Europa, originalitatea satelor din zona constand in portile sculptate. Acestea împreună cu bisericile din lemn creează spatiul cultural așezat pe ambele parti ale munților Gutai – Tibles. Iar peisajele din Maramureș îți taie răsuflarea.

Top 5 pensiuni din Maramureș

Pensiunea ,,Sub Horita” din Leordina

,,In pensiunea ,,Sub Horita” din Leordina oaspeții sunt primiți cu brațele deschise, intr-o locație ospitaliera, in care rusticul cu modernul se îmbina armonios, având toate facilitățile necesare omului modern! Situată într-un context istorico-social de excepție, pensiunea este locul perfect ca să-ți petreci sărbătorile.

Pensiunea Măgura

Pensiunea Măgură este situată în Baia Mare. Aceasta la 3 km de centrul vechi. Pensiunea Măgura oferă o terasă, un restaurant dotat cu aer condiţionat şi o grădină unde vă puteți relaxa cât e ziua de lungă. Mai mult, puteți profita de locurile aflate în zonă. Terase și locuri de joacă pentru copii.

Pensiunea Casa Iurca

Pensiunea Casa Iurca se află în Sighetul Marmaţiei. Aceasta pune la dispoziție un restaurant şi un bar mare, care servesc preparate din bucătăria tradiţională românească. Datorită meniul traditional românesc, această pensiune este preferata turiștilor.

Grădina lu’ Ion

Pensiunea Grădina lu’ Ion este situată în Vișeu de Sus, are grădină și WiFi gratuit în întreaga proprietate, precum și biciclete gratuite. Această proprietate oferă room-service și multe alte facilități. Pensiunea este perfecta pentru o familie numeroasă care vor să petreacă mai multe zile departe de agitația orașului.

Pensiunea Plai cu Peri

„Plai cu Peri” se află în Săpânța, una dintre cele mai căutate zone din regiunea Maramureș. Se află chiar la 700 de metri de Cimitirul Vesel. Proprietatea oferă unități de cazare în stil tradițional. Locul este cu atât mai special, cu cât aici puteți să vă bucurați de viața maramureșeană purtând costume populare din zonă. Cei care aleg pensiunea Plai cu Peri au parcare gratuită. Cel mai apropiat Aeroport este cel din Satu Mare. Acesta se află la 68 km de pensiune.