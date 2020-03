Un tânăr s-a împușcat accidental în cap, cu o armă artizanală

”Astăzi, în jurul orei 15: 20, Poliția Municipiului Deva a fost sesizată cu privire la faptul că un tânăr s-a autoaccidentat, în urma utilizării unei arme de foc. Ajunși fața locului, polițiștii au identificat victima, un tânăr de 29 de ani, din municipiul Deva, care a fost preluat de un echipaj medical în vederea acordării de îngrijiri medicale. In urma primelor cercetări, polițiștii au stabilit faptul că tânărul a utilizat necorespunzător o armă de foc artizanală, provocându-si și vătămări corporale. In cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și nerespectarea regimului armelor si munițiilor, in vederea stabilirii tuturor circumstanțelor comiterii faptei”, se afirmă într-un comunicat al polițiștilor.