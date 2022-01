Strigăt de disperare la Sighetu Marmației. Un bărbat își caută autoturismul furat de două luni de zile. Cu toate că inițial mașina a fost găsită, aceasta nu a ajuns la proprietar iar acum a dispărut fără urmă. Cel puțin asta susține proprietarul autoturismului.

Ce ne-a scris proprietarul mașinii

”Va rog frumos sa mă ajutați și pe mine. Am trimis in repetate rânduri cazul meu și la observator Antena1 si la mai multe canale tv. Fără vreun răspuns. Mă confrunt cu o problemă foarte gravă la Sighetul Marmatiei: corupție, furt, favorizarea infractorului, abuz si neglijență în serviciu. Asta cred eu. Totul la poliția Sighetu Marmației.

Mașina mea a fost furată in 22 octombrie 2021 a fost identificată la HOȚ, dar polițistul în cauză agent șef la criminalistică, l-a lăsat să plece cu mașina mea pe motiv că a fost indentificată si că face anchetă și caută martori etc etc etc. Avocatul meu a trimis la Parchet o plângere în care specificam faptul că mașina este în pericol de a fi furată iar hoțul amenință și în declarații că o va dezmebra. Sunt proprietar în acte al autoturismul, iar hoțul nu are nici un document, nici măcar actele mașinii. Parchetul a trimis Poliția să îmi recupereze masina, dar hoțul nu o mai are. Cel puțin așa a declarat el la poliție.

Masina mea era data furată si hoțul circulă cu ea prin oraș fără să o ridice nimeni. E strigător la cer. Vă rog ajutați-mă!!!

Vreau sa ajungă la știri, în toate ziarele și pe toate rețelele de socializare acest caz. Ofer și recompensă pentru orice informație viabilă. Dacă știe cineva unde se află, dacă a văzut-o. Ofer între 2.000 și 5.000 de euro oricui ne spune unde o putem găsi.

Trebuie să spunm și faptul că masina a fost dată și în chirie și poliția nu a ridicat-o. Hoțul le-a spus polițiștilor că eu îi datorez lui o sumă de bani, câteva mii de euro și de aceea folosește mașina. Sunt niște minciuni.

El mi-a luat cheia din bordul mașinii. Eram la spălătorie cu mașina și eu am crezut că am pierdut cheia. Am sunat-o pe soție să îmi aducă cheia de rezervă. După câteva zile am găsit cheia și una dintre ele am lăsat-o în torpedou. A profitat de naivitatea mea și mi-a furat mașina când eram plecat în cursă în Polonia. A venit noaptea bănuiesc, a deschis-o, a luat cheia din torpedou și a plecat. Și de atunci mă lupt cu morile de vânt” ne-a scris cititorul nostru.

Ce spune IPJ Maramureș

În data de 22 octombrie 2021, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că i-a fost sustras autoturismul proprietate personală, de pe strada Bogdan Vodă din Sighetu Marmației. Cu privire la această faptă se efectuează cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, faptă prevăzută de art. 228 Cod Penal, autoturismul nefiind recuperat până în acest moment.

Cu privire la cele sesizate de dumneavoastră, conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea existenței sau inexistenței vreunei abateri de la normele legale ale polițiștilor care efectuează cercetările în cauză, în vederea luării măsurilor legale care se impun.

