Pe 31 august se împlinesc 25 de ani de la moartea Prințesei Diana, care și-a pierdut viața după ce a suferit răni fatale într-un accident de mașină la Paris.

Accidentul a avut loc când șoferul Dianei, Henri Paul, a pierdut controlul mașinii și s-a ciocnit cu o coloană în mijlocul tunelului Pont de l’Alma, în timp ce încerca să îi ferească pe aceasta și pe iubitul ei, de paparazzi. Acesta a decedat, alături de prințesa de Wales și de partenerul ei de atunci, Dodi Al Fayed.

Serviciile de urgență au fost chemate rapid la locul accidentului, iar Xavier Gourmelon, care făcea parte din echipa de intervenție, spune că inițial nu știa că Diana era una dintre victime. „Când am ajuns, ochii ei erau deschiși și era conștientă”, a declarat el pentru The Sun. Înainte de a fi scoasă din mașină, el a ținut-o de mână și a consolat-o. tot el a dezvăluit, acum, car au fost ultimele cuvinte ale „prințesei inimilor”.

„Doamne, ce s-a întâmplat”, a exclamat Prințesa Diana. Iar acestea au fost ultimele ei cuvinte. „I-am masat inima și câteva secunde mai târziu a început să respire din nou. A fost o ușurare, bineînțeles, pentru că, în calitate de prim-ajutor, vrei să salvezi vieți – și asta am crezut că am făcut. Ca să fiu sincer, am crezut că va trăi. Din câte știam când a fost în ambulanță, era în viață și mă așteptam să trăiască. Dar am aflat mai târziu că a murit în spital. A fost foarte trist”, a mai dezvăluit Xavier Gourmelon, conform Marca.com.

Abia când Diana a fost urcată în ambulanță, un coleg paramedic i-a spus lui Gourmelon cine era victima. Diana a decedat câteva ore mai târziu la spitalul Pitie-Salpetriere, la vârsta de 36 de ani.

Prințesa Diana și iubitul ei, Dodi Al Fayed se aflau la Paris, într-o excursie de cuplu, neoficială și secretă. La ora 12.01 am Dodi îi informează pe cei doi bodyguarzi britanici ai săi, Trevor Rees-Jones și Kez Wingfield, că a existat o altă schimbare de plan. Cuplul nu va pleca de la intrarea din față a Hotelului Ritz pentru a călători la apartamentul său în mașinile folosite mai devreme în această seară și nici în compania celor doi bodyguarzi și șoferi dedicați.

Dodi și Diana vor pleca printr-o ieșire din spate cu directorul adjunct de securitate Ritz, Henri Paul, și vor fi conduși de el într-un alt Mercedes. Gărzile de corp vor ieși prin față. Și vor acționa ca momeli pentru paparazzi. După o dezbatere aprinsă, legată de faptul că gărzile de corp nu au fost de acord cu planul, se ajunge la un compromis. Rees-Jones va însoți cuplul.

Peste cinci minute, cuplul părăsește Suita Imperială de la Ritz și, împreună cu Paul și Rees-Jones, coboară într-un lift de serviciu. Un Mercedes S280 de trei ani negru îi așteaptă. Rees-Jones urcă în dreapta șoferului. Diana stă în spatele lui cu Dodi în spatele lui Paul. Niciunul dintre ei nu poartă centura de siguranță. Sunt la doar câteva minute de catastrofă.

La ora 12.18 am e clar că subterfugiul a eșuat. Mercedes-ul cu Diana și Dodi este înconjurat de paparazzi. Una dintre ultimele poze cu Diana în viață este făcută aici. În timp ce urcă în mașină, Paul le spune fotografilor: „Nu încercați să ne urmați; în orice caz, nu ne veți prinde”. Urmează o goană nebună pe străduțele pariziene spre Pont de l’Alma.

Aproape de intrarea în pasajul subteran, Mercedesul care rulează cu mult peste viteza admisă, evită o coliziune cu un Fiat Uno alb. Paul pierde controlul mașinii de două tone care intră în pilonul 13 al tunelului. Impactul îi ucide instantaneu pe Dodi și Paul. Rees-Jones și Diana sunt răniți, dar în mod critic. Câteva secunde mai târziu, Peugeotul medicului Frederic Mailliez, intră în tunelul Alma din cealaltă direcție, iar acesta se oprește și acordă primul ajutor victimelor. Nici el habar nu avea că o îngrijea pe Prințesa de Walles. A sunat la 112 și a început să acorde primul ajutor.

La 12.40 sosește prima ambulanță. Abia la 1,18 aceasta e urcată în ambulanță. Trebuie transportată încet, pentru că starea ei e fragilă. La ora 2,00 abia ambulanța se apropie de spital. Prognosticul nu este bun. Cel mai mare chirurg din Franța a fost adus la căpătâiul Dianei, însă nu a putut să o mai salveze. Ore în șir prințesa a fost resuscitată. I s-au făcut inclusiv șocuri electrice. La ora 4,00, echipa de medici a trebuit să își asume că nu mai avea ce face. Prințesa Diana murise.

Supranumită „prințesa inimilor”, Lady Diana s-a născut la 1 iulie 1961 și a fost cel de-al treilea copil din cei patru ai Vicontelui de Althorp, Edward John Spencer și ai lui Frances Ruth Burke Roche. După divorțul părinților săi, toți copiii au rămas în grija tatălui.

Lady Diana a devenit cunoscută în toată lumea după căsătoria cu Charles. A avut doi copii cu acesta – prinții William și Harry, dar a avut o căsnicie umbrită de relația soțului ei cu Camilla. În final, divorțul a fost inevitabil. Moartea neaşteptată a prințesei Diana, în urma accidentului din vara anului 1997, de la Paris, a devenit una dintre cele mai misterioase și controversate dispariții ale unei personalități din istoria recentă.