Lucia Chermezan, primarul comunei Cupșeni, lansează O PROVOCARE PUBLICĂ către administrația județeană și centrală PNL: ”Reveniți în Cupșeni și vă arăt eu câte drumuri trebuie reabilitate”.

Sătui de promisiuni neonorate, de bani alocați discreționar doar comunităților PNL, de indiferența cu care executivul CJ Maramureș – condus de președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, dar și Guvernul PNL, privesc localitățile cu primari social-democrații, primarii PSD Maramureș ies cu declarații publice pentru a arăta celor care vremelnic conduc destinele județului și ale țării că în aceste localități sunt maramureșeni care nu trebuie împărțiți între peneliști, pesediști și restul.

Extrem de vocală încă de la preluarea primul mandat, primarul comunei Cupșeni, Lucia Chermezan (Lucia Butcure înainte de căsătorie), pune ”sare pe rană” și acuză parlamentarii PNL Maramureș și executivul CJ Maramureș de interes… doar pe Facebook. Prima ieșire publică pe această temă a avut-o după ce deputații PNL Maramureș, Florin Alexe și Călin Bota, dar și senatorul PNL Cristian Niculescu Țâgărlaș s-au deplasat în comuna Cupșeni, satul Costeni, pentru a ”superviza” la fața locului lucrările de reabilitare a Bisericii de lemn ”Sfântul Nicolae”.

”Știți proverbul acela: prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul? Sigur că îl știți, doar că eu încerc să subliniez cât de bine se aplică, ÎNCĂ O DATĂ, aceste vorbe din bătrâni în comuna noastră și, în special, la cel mai înalt nivel al conducerii liberale din Maramureș. Pe peneliști nu îi interesează că oamenii îi urăsc, astăzi, pentru fiecare greșeală intenționată pe care au făcut-o, ei continuă să SFIDEZE ROMÂNII prin fiecare acțiune pe care o întreprind. Însă când ne insultă inteligența, atunci e cazul să ripostăm…. pentru că nu pot fi toate ”fantastice și halucinante” cum le vede șeful lor de partid, premierul-demis Florin Cîțu care, în una din ultimele postări, spunea că a fost prezent și la incendiul de la Colectiv. Dar acum nu despre Cîțu vorbim aici ci despre parlamentarii PNL Maramureș, ”cei trei crai” care, împreună cu al nostru vice, Nicolae Bude, s-au gândit ei să ”analizeze la fața locului” lucrările de renovare a bisericii din Costeni.

De ce am spus că prostul nu e prost destul dacă nu e și fudul? Pentru că singuri recunosc, în postarea lor, că lucrările de reabilitare ale bisericii au început anul trecut. Poi, pentru numele Domnului, cei trei au ajuns parlamentari în decembrie 2020, iar șeful lor de la județ și-a preluat mandatul la finalul lunii octombrie 2020. Biserica din Costeni a intrat în reabilitare în noiembrie 2020, pentru că bugetul de lucrări a fost aprobat de FOSTUL PREȘEDINTE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN, Gabriel-Valer Zetea, în iulie 2020”, arată Lucia Chermezan, primarul comunei Cupșeni în postarea de pe Facebook.

Mai mult, argumentează cu un comunicat apărut în luna iulie 2020, când într-adevăr președinte al CJ Maramureș era actualul deputat social-democrat, Gabriel Zetea.

În finalul postării, Lucia Chermezan se întreabă: ” Cum își pot imagina cei de la PNL că noi, cei din comuna Cupșeni, vom crede că suntem atât de importanți pentru Ionel Bogdan, primul penelist al județului și pentru cei trei parlamentari ai săi, când la o lună după instalarea lui în funcție, când deja lucrările erau demarate în mandatul fostului președinte, nu am putut intra la el in audiență nici după 3 săptămâni???? Dar el/ei cred că dacă taie panglica, așa cum au tăiat și la alte obiective demarate în guvernarea PSD, lumea o să îi aplaude. Deci? Credeți că merită aplauze sau e cazul să îi readucem cu picioarele pe pământ și să le spunem că noi, cupșănarii, nu ne lăsăm prostiți așa cum cred ei. Și nici românii nu se mai lasă prostiți de MINCIUNILE LOR, iar rezultatele se văd. ÎN SONDAJE!”.

Postarea publică a stârnit un val de reacții de susținere a punctului de vedere al primarului Lucia Chermezan, fără ca cei de la PNL să intervină cel puțin cu o explicație. La nici două zile, primarul din Cupșeni arată faptul că, fiind în Costeni în ”evaluarea bisericii”, parlamentarii PNL Maramureș, alături de viceprimarul penelist al comunei, Nicolae Bude, au ieșit public să acuze starea proastă a drumului din Costeni și, mai mult, să se laude că, prin fonduri aduse prin proiectul ”Anghel Saligny”, vor reabilita ulițele din sat.

Redăm mai jos postarea primarului din Cupșeni, Lucia Chermezan:

” Stau și mă crucesc, pur și simplu, de cât de importanți am devenit dintr-o dată, noi, cei din comuna Cupșeni, pentru cei care ne conduc la nivel județean și pentru parlamentarii PNL de Maramureș, care ÎNCĂ sunt parte a actualei guvernări dezastruoase a României.

Domnule prim-penelist al județului, Ionel Bogdan, sunt pur și simplu uimită de cât de atent v-ați ales parlamentarii de Maramureș, când știu că ați impus lista ”favoriților” fără măcar să vă prefaceți că vă pasă de părerea colegilor peneliști din județ. Am citit cu MARE SURPRINDERE cum ”parașutatul” deputat din București, Florin Alexe, vine să facă drumul în Costeni, comuna Cupșeni. Unde faceți drumul? Prin declarații pe Facebook? La fel cum ați făcut și drumurile rapide Baia Mare – Satu Mare și Baia Mare – Jibou? De ce nu faceți drumul care leagă Cernești de Târgu Lăpuș, care aparține de CNAIR, dar în conducerea CNAIR avem un alt vajnic reprezentant al Maramureșului, pe consilierul județean PNL Felician Cerneștean. Prim-penelistul Ionel Bogdan aruncă vina în curtea CNAIR, afirmând că Cernești – Târgu Lăpuș e drum național, dar PNL guvernează deja de 2 ani! DOI! PSD a guvernat 3 ani, timp în care s-a lucrat până au venit cei de la PNL. Și apoi lucrările s-au oprit.

Revenind însă la drumul din Costeni, comuna Cupșeni, pe care deputatul Alexe tocmai l-a descoperit alături de colegii lui parlamentari peneliști și de viceprimarul penelist din Cupșeni, Nicolae Bude, eu îmi doresc din suflet să văd rezultate pozitive. Cred, însă, că au ajuns din greșeală în Costeni (aici unde se reabilitează biserica patrimoniu UNESCO cu fonduri date de fostul președinte al Consiliului Județean, deputatul PSD Gabriel-Zetea), și-au făcut o poză care dă bine pe Facebook, și-au asumat o lucrare demarată de alții și au zis să profite de ocazie că tot sunt la noi în comună și să facă și o postare cu drumul din Costeni.

Sunt primar de 5 ani și în 5 ani am reabilitat atâtea drumuri câte mi-a permis bugetul local. Și în funcție de banii pe care i-am primit pentru comunitate. Înaintea mea, la conducerea Primăriei Cupșeni, am avut un primar pedelisto-penelist cu 3 mandate! Care a avut, în toate mandatele sale, conducere penelistă la cârma județului și chiar a țării. Și care ne-a lăsat datorii multe și proiecte mai puține.

Îi transmit domnului deputat Alexe, care se laudă că ne va reabilita drumul din Costeni, că eu am făcut antecameră 3 săptămâni la noul președinte al Consiliului Județean, penelistul Ionel Bogdan, pentru a-mi spune că orice îi cer nu poate să îmi ofere pentru comunitate. S-a subînțeles, nu fac parte din #echipacâștigătoare.

Le mai transmit parlamentarilor PNL Maramureș, în cazul în care vicele penelist Nicu Bude nu le-a spus, că am primit 50.000 de lei de la Consiliul Județean pentru întreaga comunitate, bani care nu ajung nici pentru cheltuielile curente, darămite pentru investiții. Sigur, explicația e aceeași, nu sunt parte a #echpeicâștigătoare.

Pentru că eu sunt preocupată de binele comunității, chiar îi invit pe parlamentarii peneliști să revină în Cupșeni, să le arăt și alte drumuri care trebuie reabilitate, să le prezint proiecte care trebuie dezvoltate, să conlucrăm împreună pentru binele cetățenilor.

Ce ziceți, domnilor de la PNL? Acceptați provocarea?”,

Și noi așteptăm să vedem dacă cei vizați în postare acceptă provocarea și, evident, așteptăm pe adresa reacției un drept la replică care să explice și punctul de vedere al conducerii județene și centrale a administrației publice PNL.