Ionel Bogdan și subordonații lui rezolvă exodul vișeuanilor și lipsa locurilor de muncă, găsind noi soluții de dezvoltare și creare a unui trai mai bun – o altă minciună gogonată, o altă idee aruncată strict în scop electoral, fără o raportare obiectivă la realitatea orașului nostru: LIPSA UNUI TEREN POTRIVIT (de minimum 10 hectare) pe care să-l dețină primăria și pe care un astfel de proiect să poată fi implementat

Lipsa experienței în administrație publică, dublată de aceeași obsesie de a apărea „pe ecrane”, vânzând aceleași gogoși, din păcate, expirate, nu fac altceva decât să creeze aceleași dezinformări de care locuitorii orașului nostru s-au cam săturat, aceleași propuneri cu scop pur electoral și nimic mai mult!

Acum ceva timp, am solicitat domnului președinte al Consiliului Județean, în mod public, deschis și transparent, să ne spună, CONCRET, un singur proiect pe care l-a implementat sau sprijinit pentru Vișeu de Sus.

După 3 ani de promisiuni neîndeplinite, în care nu numai că nu am fost ajutați, ba mai mult, am fost discriminați și neîndreptățiți, în mod intenționat, abuziv și lipsit de orice scrupule, acum, colegii dumnealui din teritoriu anunță cu surle și trâmbițe crearea unui PARC INDUSTRIAL în orașul Vișeu de Sus, care ar fi putut fi deja finanțat. Vorbe goale și nimic mai mult.

Pentru ca un astfel de proiect, ce se ridică la o valoare de minimum 5 milioane de euro, să fie cu adevărat veritabil și UTIL, este nevoie de o suprafață de minimum 10 hectare, ceea ce noi, ca autoritate publică, nu deținem.

Ionel Bogdan a împânzit județul Maramureș de astfel de parcuri industriale – desigur, la nivel de Studiu de Fezabilitate, nimic concret – gândindu-se că unul în plus, la Vișeu de Sus, n-ar strica deloc.

Știți ce teren a fost găsit apt pentru implementarea proiectului? Unul situat probabil între AquaPark și piața tradițională construite tot de către Ionel Bogdan,la care potențialii investitori sau angajați ai acestora, vor trebui să utilizeze centura ocolitoare creată tot cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș pentru a ajunge. Adică un teren care nu există, nici măcar de 3,5 hectare.

După „ajutorul” oferit străzilor 1 Mai și Râului, după „dezvoltarea” unei piețe tradiționale extraordinare, după „implementarea” faimosului AquaPark, după „extinderea” rețelelor de apă și apă uzată din întreg județul, după ”importantele sume acordate” (adică ZERO lei) cu ocazia rectificărilor bugetare, acum ne trezim cu un parc industrial care va rezolva, în mod miraculos, „problema” locurilor de muncă. Și mai multe MINCIUNI și promisiuni DEȘARTE!

Dragi vișeuani, ne leagă aproape 12 ani. Suntem alături unii de ceilalți de mai bine de un deceniu, perioadă în care orașul nostru a căpătat o cu totul altă față. Acest lucru este evident și nu poate fi tăgăduit. Mai mult decât atât, ne aflăm într-un plin proces de dezvoltare, într-o perioadă în care avem proiecte în implementare de peste 100 de milioane de euro.

Lucruri concrete, nu povești irealizabile sau tertipuri electorale. Școli, grădinițe, blocuri, creșă, rețea de gaz, drumuri, apă, canalizare, obiective sportive, lucruri care se VĂD și care au nevoie să fie duse la bun sfârșit.

Așa cum am spus-o în repetate rânduri, mai e mult de muncă, dar nu fugim de ea. Așa cum nu am fugit de asumarea eșecurilor, așa cum nu am dat înapoi niciodată, nu o voi face nici de această dată. Orașul Vișeu de Sus și locuitorii lui merită, mai mult ca niciodată, STABILITATE, lucru pe care, ÎMPREUNĂ, putem să-l construim, atât pentru noi înșine, cât mai ales pentru copiii și nepoții noștri.

În perioada următoare veți fi asaltați de multe promisiuni. Vi se vor prezenta soluții salvatoare care vor transforma orașul nostru într-un adevărat centru industrial, sportiv, medical, educațional și cine știe ce altceva. Să nu uităm un singur lucru însă – TOȚI acești oameni au avut șansa să FACĂ ceva pentru orașul Vișeu de Sus și NU AU FĂCUT NIMIC.

Vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi-l arătați, un sprijin pe care-l resimt din ce în ce mai tare, venind din toate părțile, iar acest lucru mă bucură nespus. Așa cum v-am mai cerut-o, v-o cer și de această dată. Răbdare și încredere.

(Vasile Coman, primar Vișeu de Sus)