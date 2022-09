Preotul bisericii din satul Mihuleni, raionul Șoldănești, parohul Ioan Graur, a anulat toate taxele bisericești. „Acest fapt trebuie urmat de toți preoții din țară”, consideră preotul basarabean.

„Acolo unde este taxă, nu mai este har”, spune parohul Ioan Graur, care precizează că din luna februarie, de când a venit la parohia bisericii din satul Mihuleni a decis să anuleze toate taxele, gândindu-se în primul rând la cei săraci care nu-și pot permite acest lucru.

Părintele a menţionat că „are din ce să-și câștige existența”, având o mică afacere în orașul Șoldănești. „Așa este scris și în Biblie, punctează parohul, prin sudoare frunții tale îți vei câștiga pâinea”, menționând că afacerea pe care o gestionează îi ajunge „pentru lucrurile lumești” – să își hrănească familia, soția și cei doi copilași, și chiar pentru a întreține biserica.

„Pentru mine, să săvârşesc slujbe este o datorie în fața Domnului, fără să fie vorba de bani sau de altceva. Eu sunt obligat, pentru că, mai apoi, voi răspunde pentru faptele mele. Fiecare om are nevoile sale: care are copii de întreținut, care bătrâni, bolnavi, care nu are loc de muncă sau alte griji, eu nu pot să-mi permit să le spun plătiți-mi pentru asta sau asta. Eu încerc cu puterile mele să fac totul”, spune parohul Ioan.

Potrivit preotului, cea mai mare satisfacție pentru el este atunci când vede mulți enoriași la slujbele sale.

Acesta spune că pe lângă oamenii din sat, vin foarte mulți și din orașul Șoldănești. Oamenii „vin cu inima deschisă pentru că știu că nimeni nu le impune nimic”, a adăugat parohul.

„Cine vine pentru un eveniment mai special și vrea să lase o taxă anumită, o folosim pentru întreținerea bisericii. În biserică la noi nu se făcuse reparație de 20 de ani, iar de când am venit la parohie, cu ajutorul prietenilor mei de peste hotare, cu forțele proprii și cu ajutorul enoriașilor, am reușit să reparăm și să aducem biserica într-o stare mai bună”, a adăugat părintele Ioan.

Biserica din satul Mihuleni raionul Șoldănești se subordonează Mitropoliei Moldovei.