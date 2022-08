Un polițist a plecat în concediu cu o mașină pe care scrie „Jos mafia din Poliția Română”. Poliţistul din Roman, Județul Neamț, a plecat în concendiu într-un tur al Europei, astfel că a trecut prin Viena şi Praga cu un microbuz inscripţionat cu mesajul care nu face deloc cinste instituției din care face parte.

Pe mașina lui Ioan Cănărău, agent principal şef la Poliţia Roman, judeţul Neamţ, sunt postate afişe deloc măgulitoare la adresa Poliţiei Române şi a MAI. Pe mașina polițistului stă scris „Jos mafia din Ministerul Afacerilor Interne, Jos mafia din Poliţia Română!”, în timp ce pe lunetă este alt mesaj, în engleză: „Stop abuse (of power) in the Ministry of Internal Afairs of Romania. Stop abuse (of power) in the Romanian Police”.

Polițistul, până de curând lider al Sindicatului Europol Neamţ şi vicelider la nivel naţional, a plecat cu mașina astfel inscripționată într-un tur al Europei, cu scopul de a lua atitudine faţă de unele aspecte care se petrec în instituţiile menţionate în afișele de pe mașina sa, scrie adevarul.ro.

Polițistul, abordat de românii din străinătate

De asemenea, Ioan Cănărău a spus că în capitalele europene vizitate, pe 3 şi 4 august 2022, a fost abordat de conaționali.

„Da, m-au oprit destui. Chiar la Donauturm Wien am vorbit cu un domn din Baia Mare, iar altul mi-a zis că este frumos şi inspirat mesajul de pe maşină. Apoi, pe o stradă, chiar în apropierea parlamentului austriac, cineva mi-a zis că din cauza corupţiei a plecat din România„, povestește polițistul.