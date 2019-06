Un bărbat care a uitat să numere paharele cu băutură la petrecerea dată cu prietenii a pus pe jar salavmontiştii maramureşeni. Aceştia au răscolit jumătate din noapte pădurea din jurul Brajului Firiza pentru a-l găsi.

„Actiune in desfasurare Salvamont Maramures, in zona Baraj Firiza ….

Apelul a venit prin 112 la Dispeceratul National Salvamont in jurul orei 00.10…

Revenim cu amanunte….

Ora 02.10…..Actiune incheiata cu succes in colaborare cu Jandarmeria Baia Mare…

Victima , un barbat de 30 ani, ratacit in zona Baraj Firiza Berdu spre Vidra… Aflat in stare de ebrietate, deplasandu-se cu un grup de prieteni dupa o petrecere in natura a fost surprins de o furtuna si deoarece vizibilitatea era slaba iar conditiile atmosferice precare, acesta s-a pierdut de grup, a gresit traseul si a ajuns intr-o zona cu acces dificil.

Datorita viiturii rezultate in urma furtunii barbatul s-a adapostit intr-o zona impadurita fiindu-i practic imposibila inaintarea…

A fost gasit descult si dezbracat in stare de hipotermie usoara fiind coborat in siguranta de echipele formate din salvamontistii de la Salvamont Maramures si Jandarmi si predat echipajului de la Ambulanta.

Asadar inca o misiune incheiata cu succes.

Ii sfatuim pe cei care se aventureaza in zone pe care nu le cunosc sa transmita periodic informatii apartinatorilor cu privire la traseul pe care il urmeaza si pe cat posibil sa urmeze marcajele de pe traseele turistice.

In cazul in care intervin probleme ii sfatuim sa sune urgent la 112 si sa alerteze echipele de salvare. Fiecare minut este pretios, fiecare informatie pe care o pot transmite salvatorilor le poate salva viata celor care se afla in dificultate !”, spun salvamontiştii.