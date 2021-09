Fiecare dintre noi avem o poveste, fiecare depăşim obstacole. Toţi ne naştem cu aripi care ne ajută să zburăm, indiferent unde creștem. Depinde de noi dacă le folosim. Cam acesta a fost mesajul pe care, la cota 1000, Șuior, un grup de 14 tineri din Maramureș, Bistrița și București, care vor părăsi curând sistemul de protecție, l-au prins din zbor. Au făcut, la propriu, „Un pas spre viitor”.

Tabăra a fost organizată de Hope and Homes for Children și NN în cadrul parteneriatului strategic prin care, pe o perioadă de trei ani, 150 de tineri din programul de integrare socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului sunt sprijiniți să dezvolte abilități pentru o viață independentă și pentru integrarea cu succes în societate.

Activitățile s-au desfășurat în perioada 30 august – 3 septembrie și au cuprins seminarii pe diverse teme: educație pentru sănătate, identificarea și gestionarea emoțiilor, pregătirea pentru ieșirea din sistemul de protecție, identificarea și păstrarea unui loc de muncă, abilități informatice, educație financiară, jocuri de grup motivaționale și de relaxare.

În cele 5 zile de tabără, poveștile de viață și experiențele invitaților care au participat pro bono, i-au impresionat și încurajat pe tinerii ce vor porni pe drumul spre o viață independentă. Este vorba de olarul Vasile Chira – Chira Art Cărbunari, Vlad Dizmacsek – antreprenor, Sebastian Butcovan – sportiv și trainer personal, Florinela Iosip – jurnalist, Dragoș Călin – actor, și reprezentanți Hope and Hokmes for Children: Otto Sestak – Head of Learning, Anamaria Vid-Pop – Manager Departament Asigurarea Calității și Psihologie, Oana Nașcu – Psihoterapeut, Carmen Magyari – Asistent social, Adrian Oros – Programmes Officer.

S-a vorbit despre cum excesele de orice fel dăunează, despre sănătate, care se menține în urma echilibrului dintre tot ceea ce experimentăm. Despre cum recunoaștem emoțiile, ce simțim și cum ne raportăm la lumea din jurul nostru prin prisma a ceea ce avem în interior, noțiuni de abilități informatice necesare pentru propria siguranță în mediul on-line, plăți securizate, despre social media și cum ne expunem pe diferite platforme.

Deschiderea vorbitorilor, simplitatea, optimismul și curajul de a-și spune propriile povești în fața tinerilor sunt pline de sens și emoții. Am notat multe din sfaturile primite, iar gândurile lor merită amintite:

Loredana Baciu și Antonio Bartha, NN, au susținut un seminar de Educație financiară. Au vorbit despre cum să ne monitorizăm eficient cheltuielile și cum să ne împărțim veniturile. Am înțeles că auto-disciplina necesită timp, însă e esențială în viața de adult pentru a putea să ne satisfacem atât nevoile de bază, reprezentate de cheltuielile lunare fixe, cât și dorințele și planurile pe termen lung.

Anamaria Vid-Pop și Oana Nașcu, psihoterapeuți, respectiv Carmen Magyari, asistent social, le-au vorbit tinerilor despre alegeri, emoții și planuri de viitor. Mesajul a fost că nu există alegeri bune sau rele, ci alegeri potrivite fiecăruia, că sănătatea înseamnă știința de a ține în echilibru tot ce experimentăm, că emoțiile sunt reflexii ale gândurilor din scenariul personal și că cea mai frumoasă relație pe care o avem e cea cu noi înșine. Atunci când noi suntem bine cu noi, putem fi în armonie și cu cei din jurul nostru. Cu încrederea descoperirii de sine, s-a pornit o călătorie virtuală înspre viața independentă. Importanța găsirii unui loc de muncă după părăsirea sistemului de protecție și dorința întemeierii unei familii devin alegeri personale, care îndeplinesc nevoile firești, cea de autorealizare și nevoia de apartenență. Mesajul „fă-ți planuri de viitor, deoarece viitorul este locul în care îți vei petrece tot restul vieții” a fost primit cu optimism și încredere în alegerile care vor urma.

Adrian Oros, Programmes Officer, Hope and Homes for Children, le-a vorbit tinerilor despre siguranța în mediul online, despre limitarea riscurilor în ceea ce privește furtul de date sau tentativele de phishing. O altă parte a discuției s-a concentrat asupra siguranței pe rețelele sociale, a modului în care acestea sunt folosite și asupra tipului de date dezvăluite pe aceste rețele. Tinerii au adresat întrebări cu privire la modalitatea de recunoaștere a paginilor de internet sigure și asupra modalităților de a face plăți online în siguranță.

Olarul Vasile Chira a vorbit despre familie, viață, antreprenoriat și meșteșuguri. „Eu cred în practica pașilor mărunți. Zi de zi, an de an, mai adăugați puțin la ceea ce știți deja. Trebuie întotdeauna să lucrăm cu noi înșine. Depinde doar de tine cât vrei să crești. Asta e ceea ce cred eu și pentru mine a dat rezultate.”

Vlad Dizmacsek, un antreprenor ce a colindat lumea în lung și-n lat din dorința de a experimenta gusturi și texturi diferite. A încercat de toate și din punct de vedere culinar și din perspectiva joburilor diverse. S-a întors la prima pasiune: bucătăria. Care e de ce-ul lui? Bucuria celorlalți. Iar mâncarea bună face oamenii fericiți. Alături de el am concluzionat că „foamea rămâne cel mai bun bucătar” și că „pasiunea urmată cu dedicare, îți va aduce rezultatele dorite.”

Sebastian Butcovan, sportiv și trainer personal, le-a povestit tinerilor cum dintr-un job în bancă a trecut la sport și s-a oprit aici. ”Rezultatele în viață se produc când ieșim din zona de confort. Cu perseverență și efort permanent. Așa se întâmplă în orice domeniu am alege. În ceea ce mă privește, eu îmi asum că trebuie să sufăr când fac antrenament. Dar știu că la final obțin cele mai bune rezultate.”

Florinela Iosip, jurnalist, a vorbit din postura de jurnalist și din cea de om care și-a găsit și construit propriul drum. A venit în fața lor cu emoție și a vorbit cu pasiune. „În viața de zi cu zi nu sunt cel mai curajos om, dar când vine vorba de meserie e un rol pe care aleg să mi-l asum și insist atunci când e nevoie, chiar dacă apoi revin la timiditatea mea.”

Otto Sestak, Head of Learning Hope and Homes for Children, i-a hipnotizat pe tineri printr-un storytelling al propriei povești de viață, în care ne-am transpus involuntar fiecare. „Poți, dar nu vrei” au fost cuvintele care i-au bântuit anii copilăriei și adolesecenței. Treptat a înțeles că cel mai important e să înveți cum se poate și atunci vei începe să vrei.

Actorul Dragoș Călin i-a captat pe tineri cu un monolog în care își juca din nou propriul rol, iar în sală s-a făcut liniște. Nu mai aveu în față doar o poveste, ci un om care o trăia din nou în timp ce deschidea în fața lor. „A fost foarte greu, dar eu aveam un vis, iar ca visul să devină realitate am fost nevoit să învăț să mă supun regulilor. Poți să fii rebel, dar într-un mod creativ.”

Cu toții i-au încurajat pe tinerii prezenți să vorbească și ei despre cele mai lăuntrice trăiri. Tabăra s-a încheiat cu emoții dintre cele mai puternice, cu lacrimi și îmbrățișări. Cu povești de viață care n-au mai fost spuse nicăieri, în fața unor oameni și colegi noi cu care au legat prietenii speciale.

Au plecat impresionați de tot ce au trăit. La cote maxime. La Cota 1000. Inspirați și optimiști în credința că nimic nu este imposibil. Și cu promisiunea că își vor aminti un citat ce a fost proiectat pe parcursul zilelor de tabără: „Fă-ți planuri de viitor, pentru că viitorul este locul unde îți vei petrece tot restul vieții”.