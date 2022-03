Lidl și Kaufland au toate motivele să fie îngrijorate, în acest moment. Într-un oraș din țara noastră se va deschide magazinul care ar putea să facă concurență reală celor doi giganți de retail.

Noul magazin cu produse extrem de ierfine, Tedi, se va deschide în data de 17 martie, în complexul Shopping Park, din Baia Mare, și va comercializa produse de 1 euro.

Conform a ceea ce știm, până în acest moment, în cadrul noului magazin vor fi comercializate produse de uz casnic, diverse decorațiuni, articole de papetărie, artizanat și bricolaj, produse destinate animalelor de companie, jucării, articole pentru outdoor și timp liber, drogherie, cosmetică, dar și alte produse pentru casă și menaj. De asemenea, în cadrul Tedi se va găsi inclusiv categoria DYI (do it yourself).

Mai mult, magazinul din Baia Mate nu va fi singurul din țara noastră. Compania germană caută, în acest moment, locații pentru a deschide și altele, în România.

În planul de dezvoltare al celor de la Tedi apar anumite condiții, pentru ca nemții să deschidă noi și noi magazine, după cum urmează: imobilul în care va funcționa magazinul să fie deja construit și gata de închiriere, zona să fie pietonală și, eventual, centrală sau prin apropiere, un număr aproximativ de 20.000 de locuitori, cel puțin 650 de metri pătrați ai locației închiriate, dar și 50 de metri pătrați pentru depozitare, vitrină de cel puțin 6 metri lungime.

De menționat că lanțul de magazine Tedi nu comercializează produse alimentare, așadar se va ocupa strict de categoriile de vânzare expuse mai sus, în cadrul acestui articol.

În momentul de față, compania are peste 2.550 de magazine în țări ca Cehia, Croația, Austria, Italia, Spania, Slovacia, Polonia, Slovenia, Germania și Marea Britanie.

Evident, vorbim despre un magazin ce va fi accesibil tuturor românilor, însă și care va crea noi locuri de muncă pentru ai noștri.