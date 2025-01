ANM a emis un nou COD GALBEN de ceață valabil de la ora 9:00 până la ora 12:00 pentru județul Maramureş: Târgu Lăpuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tăuții-Măgherăuș, Copalnic-Mănăștur, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăvița, Cicârlău, Cernești, Fărcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Coroieni, Săcălășeni, Băița de Sub Codru, Băsești, Coltău, Vima Mică, Gârdani, Sălsig, Coaș, Boiu Mare, Ariniș.

Se va semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.