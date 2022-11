În ultimele săptămâni mai mulți medici români au ieșit public și au rugat pacienții să nu le mai ofere șpagă. Este și cazul unui medic din Satu Mare care le transmite oamenilor să nu mai vină la el cu atenții.

”Pe această cale mă alătur inițiativei recente a unor colegi și VĂ ROG, NU mă mai jigniţi oferindu-mi orice fel de bun de la bani la ciocolată, carne, ouă, ţuica (şi aveţi imaginaţie bogată) după ce v-am văzut pe dumneavoastră ca pacient sau pe cineva din familia dumneavoastră, indiferent unde în sistemtul de stat său privat! După cum bine ştiţi tratamentul şi investigaţiile în Spitalul de stat sunt GRATUITE şi în sistemul privat le plătiţi la adevărata lor valoare de cele mai multe ori, deci nu îi nevoie să mai fiţi şi ‘atenţi’”, își începe apelul medicul gastronenterolog Cristian Costea, de la Spitalului Județean Satu Mare.

Medicul a amintit că acest lucru este “anormal, imoral, amoral, ilegal, iar legea este una pentru toți”.

El a precizat că vina pentru aceste lucruri aparține ambelor tabere, adică și a celor care dau și a celor care primesc.

“Cred însă că ne putem vindeca… că putem ierta trecutul şi construi un viitor mai bun împreună! Am conștiința şi îmi fac meseria aşa cum am jurat şi visat… iubesc ceea ce fac, dar vă rog nu mă obligaţi să urlu pe coridoare, să vă dau afară, să mă rog de voi să vă luaţi lucrurile acasă! Am tot ce îmi trebuie şi dacă nu am o să muncesc şi mai mult ca să am ceea ce îmi doresc, la fel ca voi toţi! Ştiu ce înseamnă să nu ai (chiar ştiu!) şi am început să cunosc şi ce înseamnă să ai! Dacă fac anumite proceduri şi la Clinica privată şi nu vi le pun să le plătiţi nu trebuie să vă simţiţi datori… spuneţi un ‘Mulţumesc’ şi îmi este suficient… Dumnezeu mi-a dat întotdeauna mai mult înapoi… El ştie de ce!”, a continuat medicul.