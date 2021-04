O petrecere cu manele s-a lăsat cu bătaie, iar cel care a încasat-o a fost chiar artistul care fusese chemat să cânte la evenimentul restrâns. Totul s-a întâmplat sâmbătă noaptea, iar artistul fusese chemat de un prieten de-al lui să cânte într-o cabană din Vișeu de Sus, în Maramureș.

De fapt, manelistul a fost atras într-o capcană. Este vorba despre Blondu de la Timișoara, care spune că a fost chemat să cânte la o petrecere, însă totul a fost un pretext pentru un plan de răzbunare bine pus la punct.

Artistul spune că prietenii sărbătoritului au vrut să se răzbune pe el din cauză că, în urmă cu ceva timp, nu l-a salutat respectuos pe bărbat.

”Habar nu aveam că voiau să se răzbune pentru că, cică, nu l-am salutat respectuos acum ceva vreme pe sărbătorit .M-au chemat să cânt, am mers cu un prieten de-al meu, iar acolo… Mi-au făcut-o”, a spus Blondu de la Timișoara pentru wowbiz.ro.

Prietenul său, bătut crunt de petrecăreții puși pe harță

El a povestit că a cântat câteva melodii, iar după a început calvarul. A primit amenințări, așa că a fugit într-o cameră din cabană. Manelistul spune că s-a temut pentru viața lui, așa că a sunat la 112, însă a reușit să scape fugind, pentru că autoritățile nu au intervenit.

”Mi-au zis că mă calcă în picioare. Am fugit în cabană, m-am închis în cameră, eram hotărât să sar pe geam dacă sparg ușa.

Mi-a fost frică pentru viața mea, credeam că mă vor omorî, mai ales că eram departe de lumea civilizată. Prietenul meu a pățit-o mai urât, s-a băgat pentru mine și l-au bătut rău de tot. Am sunat la 112, le-am spus unde sunt, dar nu a intervenit nimeni, nu a venit nimeni să ne scape de acolo. Cu greu am fugit amândoi de la cabana aceea, noaptea… Nici acum nu înțeleg de ce mi-au făcut asta, ziceau că nu am fost respectuos cu ei, este o răzbunare oribilă, parcă trăim într-o țară de sălbatici”, a mai declarat Blondu de la Timișoara pentru sursa citată.

Acum, manelistul vrea să îi dea în judecată pe agresorii care i-au întins o capcană și l-au bătut pe prietenul lui.