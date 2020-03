Un italian vrea să cucerească o comună din Transilvania! Când a fost trimis să muncească în România nici nu ştia unde e ţara noastră pe hartă. Însă, odată ajuns în Porumbacu de Jos, judeţul Sibiu, s-a îndrăgostit pe loc de frumuseţea locurilor. După modelul românilor care candidează la funcţii publice în ţările de adopţie, vrea şi el să fie primar.

Vorbeşte uşor stâlcit limba română, dar cu idei occidentale, Lino spune că vrea să revoluţioneze traiul în Porumbacu de Jos.

Ca să ajungă la cârma comunei sibiene, trebuie să îi convingă pe localnici că nu este străin de problemele lor.

Lino Magliano e specialist în construcţia de hidrocentrale. Acum 10 ani, firma italiană la care lucra l-a trimis în România. Trebuia să stea doar patru luni….

LINO MAGLIANO, candidat la primărie: Vin în România, nu ştiam nici unde era şi am urcat pe avion şi am venit. Mi-a plăcut de la prima vedere. Patru, cinci ani am umblat peste tot în România, şi în Moldova, Maramureş, peste tot. Şi Porumbacu-i Porumbacu şi îmi place destul de mult.