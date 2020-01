Un iranian a fost retinut pe un pod din apropierea resedintei lui Donald Trump din Florida.

Politia a gasit asupra lui mai multe cutite si un topor in momentul in care l-au retinut. Omul a fost luat in custodie pe podul Flagler Memorial din Miami, aflat la o distanta mica de resedinta presedintelui Americii, Donald Trump.

Politia locala coopereaza cu autoritatile federale in cadrul investigatiei. Totul se petrece la cateva zile dupa ce protestatarii iranieni au pus recompensa de 80 de milioane de dolari pe capul presedintelui american in cazul mortii generalului iranian, Qasam Soleimani, ucis la ordinele lui Trump.

Politia a fost chemata sa verifice masina iranianului parcata la aeroportul din Palm Beach, in cazul in care acesta ar fi avut o bomba in masina, insa au raportat ca nu au gasit nimic.