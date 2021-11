Duminică, 21 noiembrie, la ora 12.45, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Mihai Eminescu.

La fața locului, polițiștii au constatat că o femeie de 31 de ani din Sighetu Marmației, aflată la volanul unei autoutilitare, ajunsă la intersecția străzii Mihai Eminescu cu strada Gheorghe Doja, a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat de 30 de ani din Sarasău.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei tinere de 27 de ani din Sarasău și a unui minor de 1 an și patru luni, aflați în calitate de pasageri pe bancheta din spate în autoturism.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero în ambele cazuri. Le-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.