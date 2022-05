În seara de marţi, 3 mai, în jurul orei 19.00, polițiștii băimăreni au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe bulevardul Republicii din municipiu.

La fața locului, polițiștii rutieri au constatat faptul că un bărbat de 73 de ani din Baia Mare a condus un autoturism, având direcția de deplasare dinspre bulevardul Unirii, și, ajuns la trecerea pentru pietoni semaforizată, a surprins și accidentat un minor de 7 ani din municipiu. În urma impactului, minorul a fost transportat la spitalul din Baia Mare în vederea efectuării de investigații medicale, unde a rămas internat sub supraveghere medicală.

Bărbatul de 73 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.