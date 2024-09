Nemanja Majdov (28 de ani), campion european și mondial la judo, ar fi fost suspendat pentru 5 luni de către Federația Internațională de Judo, fiind exclus din toate activitățile. Potrivit unui anunț făcut chiar de sportiv, sancțiunea a fost aplicată la o lună după încheierea Jocurilor Olimpice de la Paris, ca urmare a faptului că sportivul a făcut semnul crucii înainte și după unul dintre meciurile sale din cadrul competiției.

Federația a luat această decizie deoarece Majdov a încălcat protocolul de concurs de la Paris, care interzice sportivilor să își manifeste public credințele religioase. Anterior, sportivul sârb fusese avertizat de aceeași federație pentru același gest la alte competiții europene și mondiale la care a participat.

Cu toate acestea, Nemanja Majdov a declarat că nu își va schimba comportamentul, indiferent de repercusiuni. El intenționează să revină în competiții după expirarea suspendării de cinci luni, conform unei scrisori adresate Federației Internaționale de Judo și mesajelor postate pe rețelele de socializare.

„Acum 15 zile am primit decizia că sunt suspendat pentru 5 luni de către Federația Internațională de Judo (IJF) pentru încălcarea codurilor lor religioase. Mai exact, pentru că m-am însemnat cu semnul crucii la intrarea în meciul de la Jocurile Olimpice.

Mi s-a interzis să particip la toate turneele, taberele și antrenamentele. Este adevărat, în scrisoarea de apărare a procedurii disciplinare nu am vrut să îmi cer scuze pentru că m-am însemnat cu semnul crucii, și desigur că nu am făcut-o, și nici nu o voi face vreodată, deși nu știam cât de mare poate fi pedeapsa. Domnul mi-a dat totul, atât pentru mine personal, cât și pentru cariera mea, și El este numărul 1 pentru mine, iar eu sunt mândru de asta. Și asta nu se va schimba sub nicio condiție. Slavă Lui și mulțumiri pentru toate.

Pentru mine personal, nu este nimic nou, doar o nouă pagină în cariera mea și o nouă încercare în viață. Îmi pare rău că un sport atât de frumos și de dificil cum este judo-ul a ajuns la astfel de lucruri.

Dumnezeu mi-a oferit o carieră mare, 7 medalii europene și 3 medalii mondiale. Când am început, visam să câștig măcar o singură medalie mare și să reușesc astfel în viața mea și în viața familiei mele, care a sacrificat totul pentru cariera mea. Ne-a dat mult mai mult, iar responsabilitatea este atât de mare încât nu mi-aș putea pleca capul în fața lor când a venit momentul decisiv.

Ne vom odihni până atunci, iar apoi ne vom întoarce, cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru un nou început și noi victorii.

Cu drag,

Nemanja Majdov,

campionul vostru european și mondial”, scrie sportivul pe Instagram.