Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in zona Vf Prislop, localitatea Boiu Mare, jud Maramures.

Barbat de 78 ani, cu afectiuni medicale, plecat la cules ciuperci in zona mentionata nu s-a mai intors la masina.

Cautarile au fost incepute de localnici in jurul orei 15.00 iar apelul de urgenta initiat de sotia barbatului ratacit a venit la Salvamont doar in jurul orei 18.45.

La cautari participa si echipaje de Politie ale IPJ Maramures precum si localnici.

Binenteles in zona semnalul telefonic este inexistent pe o portiune extrem de mare iar barbatul are un telefon vechi care nu poate fi localizat.

Zona a fost periata salvatorii negasind barbatul. Cautarile vor fi intrerupte, Politia urmând sa faca anumite verificari specifice in astfel de cazuri. Daca nici aceste cautari nu dau rezultate maine dimineata salvatorii vor relua cautarile extinzand aria de cautare.