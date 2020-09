Tânărul de 37 de ani a fost confirmat cu COVID-19 miercuri, iar de atunci a făcut zeci de apeluri la toate numerele de telefon ale Direcției de Sănătate Ilfov. Nu i-a răspuns nimeni. De teamă să nu își pună în pericol familia, alături de care locuiește într-un apartament într-o localitate din Ilfov, bărbatul s-a închis singur într-o cameră.

„Nu știu ce să fac, dacă trebuie să mă internez, ce tratament să iau, nu știu ce ar trebui să fac mai departe. Sunt răspunsuri pe care de la DSP ar trebui să le obțin, nu? Doar că am sunat și ieri, și azi, și nimic”, a mărturisit tânărul pentru Libertatea.

Din dorința de a nu-și expune familia, bărbatul a dorit să-și păstreze anonimatul.

Boala a debutat cu o simplă durere în gât și o tuse ușoară sâmbătă spre duminică. Au fost simptome pe care bărbatul nu le-a luat în seamă.

„Poate am băut apă rece, nu am dat importanță, mai ales că luni mi-a trecut, m-am simțit bine”, povestește el.

Marți, însă, a avut febră foarte mare și și-a pierdut gustul. A fost momentul în care a intrat în panică și a decis să se testeze. Rezultatul a ieșit pozitiv miercuri.

„De când m-am testat stau închis într-o cameră din apartament, ca să evit pe cât posibil să intru în contact cu soția mea și cu copiii. Copiii mei au 6 și 9 ani”, a spus el.

De miercuri, de când a aflat rezultatul pozitiv, încearcă să obțină răspunsuri de la DSP Ilfov. Clinica privată la care s-a testat i-a spus că trebuie să anunțe singur Direcția de Sănătate de rezultatul testului. Dar DSP nu răspunde.

Bărbatul a sunat de 15 ori miercuri la toate numerele de telefon afișate pe site-ul DSP și de alte 54 de ori joi. În continuare are febră mare și se simte rău.

„Nu răspunde nimeni, iar cineva ar trebui să vină să facă o anchetă epidemiologică. Eu locuiesc cu familia, am doi copii minori. M-am izolat cât am putut, dar până am avut primele simptome, am intrat în contact cu ei. Se pot infecta și ei. Asta dacă nu sunt deja infectați”. Am încercat și noi să luăm legătura cu un reprezentant al DSP Ilfov, apelând numerele de pe site, dar fără succes.

Libertatea.ro